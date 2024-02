Il significato della canzone I p’ me tu p’ te di Geolier, la canzone con cui l’artista ha debuttato a Sanremo nel 2024.

Geolier è stato l’ennesima scommessa vinta di Amadeus da direttore artistico del Festival di Sanremo. Il noto presentatore ha voluto fortemente il rapper napoletano in gara nella kermesse, e lo ha dimostrato piegando addirittura il regolamento alle sue esigenze e permettendogli di portare sul palco dell’Ariston una canzone non in italiano, se non nel ritornello, bensì in napoletano. S’intitola I p’ me, tu p’ te ed è una canzone che racconta le difficoltà nel gestire una storia d’amore finita, quando bisogna prendere atto che separarsi è la cosa più giusta da fare, oltre che la più dolorosa. Scopriamo insieme il significato del testo.

I p’ me tu p’ te, Geolier: il significato del testo

Scritta dallo stesso Emanuele con la collaborazione di autori di grande esperienza come Davide Simonetta e Paolo Antonacci, I p’ me tu p’ te ha creato grande dibattito tra gli appassionati di Sanremo ancora prima dell’esordio. Se i puristi del Festival non hanno infatti visto di buon occhio lo strappo alla regola fatto da Amadeus per Geolier, a Napoli in molti hanno criticato il rapper per aver pubblicato il testo utilizzando una forma scritta di napoletano non corretta.

Geolier

La genesi della canzone è stata raccontata in parte dallo stesso Emanuele ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni alla vigilia del Festival. Si tratta di un brano con cui l’artista ha voluto portare sul palco dell’Ariston Napoli. Da qui la scelta di utilizzare la lingua partenopea e non l’italiano. Per quanto riguarda il significato, la canzone ha al centro della riflessione l’amore, e in particolare una storia come quelle che possono capitare a milioni di ragazzi in tutto il mondo.

Una storia che, dopo aver vissuto d’immensa felicità, di sogni condivisi, di emozioni indescrivibili, si è consumata in tempi rapidi, portando il protagonista a comprendere che, per quanto sia doloroso da accettare, la fine è ormai vicina. Un brano che sottolinea come le relazioni possano cambiar nel corso del tempo e che tra due persone, anche quando molto innamorate, può crearsi una distanza emotiva che deve portare a concludere il percorso di vita insieme.

Anche se c’è una speranza che rimane, come una luce in fondo al tunnel. Se anche nelle difficoltà c’è ancora il desiderio di restare insieme vuol dire infatti che forse la storia non è ancora del tutto finita, e che ci potrebbero essere i presupposti per darsi un’ulteriore possibilità, magari l’ultima, per ricostruire l’amore che è stato a partire da nuove basi.

I p’ me tu p’ te, Geolier: il testo della canzone

Nuje simmo ddoje stelle ca stanno precipetanno,

te staje vestenno consapevole ca t’hê ‘a spuglià.

Pure ‘o mmale ce fa bbene, ‘nzieme i’ e te

c’ammo sperato ‘e stà pe sempe ‘nzieme i’ e te.

No, no, no, comme se fà, no, no, no, a te scurdà?

Pe mo, no, nn”o ppozzo fà, si nn’ce stive, t’er”a ‘nventà.

‘A felicità quanto costa si ‘e sorde nn”a ponno accattà?

Aggio sprecato tiempo a parlà…

Continua per il testo integrale