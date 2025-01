Il significato dei tatuaggi di Ultimo: dall’occhio a Peter Pan e Wendy

Qual è il significato dei tatuaggi Ultimo? Da Peter Pan e Wendy alle scritte, passando per l’occhio: il cantante ne ha tantissimi.

Ultimo ha quasi tutto il corpo coperto di tatuaggi: dalle scritte, alcune delle quali inerenti le sue canzoni, a Peter Pan, passando per il Colosseo e Kurt Cobain. Vediamo quanti tattoo ha il cantautore romano e qual è il loro significato.

Qual è il significato dei tatuaggi di Ultimo?

All’anagrafe Niccolò Moriconi, Ultimo è uno dei cantanti più apprezzati degli ultimi anni. Il merito è sia della sua voce che delle sue canzoni, mai banali. La profondità dei suoi testi e della sua persona si rintraccia anche in alcuni tatuaggi che ha sparsi per il corpo, ovunque tranne che sulla gamba sinistra e sulla schiena. Tutti i disegni che ha scelto di imprimere sulla sua pelle hanno un significato particolare o sono dedicati a una persona/momento speciale.

Partendo dalle mani, che sono sempre ben visibili, sulla dita ha tatuato la scritta inglese “Last“, che in italiano significa Ultimo, proprio come il suo nome d’arte, mentre sul dorso c’è un occhio. Quest’ultimo, per sua stessa ammissione, è dedicato a tutte le persone che ascoltano le sue canzoni perché si sentono soli, abbandonati, fragili o smarriti. Da romano doc, sul tricipite ha tatuato il Colosseo, a dimostrazione che la sua città, anche se spesso è all’estero, resta sempre nel suo cuore.

L’amore per la professione, invece, è rappresentato da un tattoo molto particolare che ha sul braccio: un pianoforte con il pentagramma e alcune note musicali. Stupendo è anche il volto di Kurt Cobain, voce dei Nirvana, uno degli artisti preferiti di Ultimo.

Quanto ha speso Ultimo per tatuarsi?

Tra i tatuaggi di Ultimo molti rappresentano delle scritte. Sotto l’ombelico, ad esempio, compare “Prove Them Wrong“, in italiano “Dimostragli che si sbagliano”, mentre al centro del petto “Against the world“, ossia “Contro il mondo”. Sotto a quest’ultimo c’è anche la celebre bambina con il palloncino di Banksy, simbolo di speranza e innocenza. Celebri sono anche i titoli delle sue canzoni, come “Fateme Cantà” e “Altrove” impressi sul collo, poco più un alto della farfalla che ha sotto il pomo d’Adamo.

Bellissimi i tatuaggi che Ultimo ha dedicato a due personaggi che hanno accompagnato la sua infanzia: Peter Pan e Wendy che volano assieme agli altri ragazzi attorno al Big Ben. Quanto ha speso Ultimo per tatuarsi tutto il corpo? E’ impossibile stabilire una cifra, ma si tratta sicuramente di un costo importante.