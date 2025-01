Significato del nome Greta: origini, caratteristiche e onomastico 

Greta è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Greta è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : perla

: perla Origine : latina

: latina Onomastico : 20 luglio

: 20 luglio Varianti: Grete, Gretchen (tedesco), Grethe (norvegese), Greta (svedese), Gretta, Gretchen (inglese), Gréta (ungherese), Greet (olandese)

Significato e origini del nome Greta

Greta, contrazione del nome Margherita, affonda le sue radici nel termine latino “Margarita” che a sua volta deriva dal greco “margarítēs” che significata “perla”. Nel corso del Medioevo questo nome ha iniziato ad essere associato non più alla perla ma al fiore Margherita e si è intriso di significato religioso grazie al culto di Santa Margherita d’Antiochia, una donna che dopo essersi convertita al cristianesimo e aver rifiutato una proposta di matrimonio affrontò il martirio sotto Massimiano.

Onomastico e diffusione del nome Greta

La data più popolare per festeggiare l’onomastico di Greta è il 20 luglio in onore di Santa Margherita d’Antiochia. In alternativa può essere celebrato:

22 febbraio per Santa Margherita da Cortona, penitente del terz’ordine francescano

per Santa Margherita da Cortona, penitente del terz’ordine francescano 16 novembre per Santa Margherita di Scozia

Per quanto riguarda la sua diffusione, negli ultimi anni Greta ha visto una crescita esponenziale in Italia, con più di 56mila bambine che hanno ricevuto questo nome tra il 1999 e il 2022. Sebbene abbia raggiunto il picco di popolarità nel 2014, il suo fascino persiste e rimane uno dei nomi più scelti dai neogenitori.

Caratteristiche e curiosità sul nome Greta

Greta ha una personalità sensibile e creativa con una forte propensione all’amicizia e ai legami profondi e duraturi. Chi porta questo nome si distingue per la sua capacità di adattarsi anche alle situazioni e ai contesti più difficili oltre che per la sua natura vivace ed imprevedibile. La ricerca di equilibrio e benessere sono tratti distintivi di Greta, così come l’innata tendenza a evitare la monotonia, preferendo sempre il nuovo e l’avventura.

Il colore associato a Greta è il verde smeraldo, una tonalità accesa e brillante che richiama la speranza ma anche la generosità. La pietra portafortuna per Greta è invece lo smeraldo, gemma che simboleggia la saggezza. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 9, indice di una propensione al cambiamento e alla mutevolezza, aspetti che si riflettono nella dinamicità delle Greta.

Personaggi famosi con il nome Greta

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Greta: