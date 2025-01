Significato del nome Vittoria: origini, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Vittoria? Le persone che si chiamano così hanno il successo scritto nel proprio destino.

Il nome Vittoria è molto diffuso in Italia, specialmente dopo che Chiara Ferragni e Fedez lo hanno riportato in auge con la nascita della seconda figlia. Ma sapete qual è il suo significato? Coloro che si chiamano così sono destinati ad avere un’esistenza ricca di soddisfazioni.

Significato : colei che vince.

: colei che vince. Origine : latina.

: latina. Onomastico : 23 dicembre.

: 23 dicembre. Varianti: Victoire, Victorine o Victorienne (francese), Vic, Viki, Viky o Vicky (inglese), Victorína o Vittória (spagnolo), Viktoria o Vike (tedesco).

Significato e origini del nome Vittoria

Di origine latina, il nome Vittoria indica colei che vince, specialmente contro il male. Il significato è identico anche nella sua variante al maschile, Vittorio, che indica sempre una persona vittoriosa. Non a caso, il nome deriva dal latino Victoria, che rappresenta sia il femminile di Victorius, ossia Vittorio, che il sostantivo victoria, tradotto in italiano con vittoria.

Nella mitologia romana, la dea Vittoria, analoga della ‘sorella’ greca Nike, era la personificazione di un’idea, per l’appunto della vittoria. In Italia, sono diverse le varianti: Victoria, Vittoriana e Vittorina al femminile; Vittore, Victor, Vittoriano e Vittorino al maschile.

Onomastico e diffusione del nome Vittoria

L’onomastico delle persone di nome Vittoria si festeggia il 23 dicembre, in onore di Santa Vittoria Vergine, martire a Roma sotto Decio. Nella variante maschile, invece, le ricorrenze sono diverse:

21 maggio (San Vittorio martire a Cesarea);

8 maggio (San Vittore martire a Milano);

23 marzo (San Vittoriano);

5 ottobre (San Vittorino di Como).

Al mondo ci sono circa 150.000 persone che si chiamano Vittoria e più di 250.000 Vittorio. In entrambe le varianti è uno dei nomi più diffusi in Italia, anche negli ultimi anni. Pensiamo, ad esempio, alla secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, che si chiama proprio così.

Caratteristiche e curiosità sul nome

Coloro che si chiamano Vittoria o Vittorio sono destinati a trionfare in ogni circostanza, a superare ogni ostacolo che la sorte pone sul loro cammino. Bambini competitivi e adulti altrettanto ambiziosi, hanno il successo scritto nel loro destino, sia nella carriera che nello sport.

Sia per i maschietti che per le femminucce, il colore dominante è il verde. L’animale portafortuna, invece, è diverso: il rospo per il gentil sesso e il grippo per gli altri. Idem per le piante: il cardo per gli uomini e la genziana per le donne.

Personaggi famosi che si chiamano Vittoria

Di seguito, alcuni personaggi famosi che si chiamano Vittoria o Vittorio: