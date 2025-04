Sapete che i cibi senza zucchero fanno venire più fame? Ecco perché

Un recente studio non ha dubbi: i cibi senza zucchero fanno venire più fame. Scopriamo perché non sono così innocui come crediamo.

Quasi sempre, si consumano cibi senza zucchero con la speranza di perdere qualche chilo di troppo, o almeno limitare l’ingestione di calorie. Eppure, secondo un recente studio, alcuni alimenti di questo tipo fanno venire più fame. Vediamo com’è possibile e quali sono i prodotti da evitare.

Perché i cibi senza zucchero fanno venire più fame?

Uno studio condotto dall’Università della California del Sud, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Metabolism, è arrivato a un risultato sorprendente: alcuni cibi senza zucchero fanno venire più fame. E’ risaputo che gli alimenti che contengono zuccheri semplici stimolano l’appetito perché provocano picchi glicemici che si esauriscono in poco tempo e, di conseguenza, spingono a mangiare nuovamente. La nuova scoperta, invece, lascia sconcertati: ma com’è possibile?

Secondo gli studiosi, i cibi senza zucchero non fanno altro che “ingannare” il cervello, spingendo le persone a mangiare di più. In altre parole, i dolcificanti naturali o sintetici fanno credere al cervello che sono in arrivo calorie extra, ma si tratta di un bluff. Pertanto, si aumentano le quantità degli alimenti in oggetto con la convinzione: “Che sarà mai? Sono sugar free”.

Quali sono gli alimenti senza zucchero da evitare

Per arrivare a stabilire che alcuni cibi senza zucchero fanno venire più fame, gli studiosi hanno preso in esame 75 persone di diversa corporatura, alcune sane, altre in semplice sovrappeso e altre ancora obese. Hanno somministrato loro tre bevande diverse: acqua semplice, una soluzione contenente dolcificante artificiale sucralosio e una soluzione con zucchero normale. Subito dopo hanno sottoposto i pazienti a una risonanza magnetica cerebrale, prelevando campioni di sangue e facendogli compilare un test sulla fame prima e dopo l’assunzione di ogni bevanda.

Gli studiosi hanno affermato: “Il dolcificante crea una ‘discordanza’ nel cervello. Se il tuo corpo si aspetta una caloria a causa del dolce, ma non riceve la caloria che si aspetta, questo cambia il modo in cui il cervello è predisposto a desiderare quelle sostanze nel tempo“. Il meccanismo che si innesca nel cervello è molto semplice: è convinto di assumere un dolce, ma questo non dà l’energia che si aspetta e spinge a mangiare di più.

E’ bene fare una precisazione: lo studio merita di altri approfondimenti prima di affermare con certezza che i cibi “senza zucchero” non sono così innocui come crediamo. In ogni modo, parliamo di alimenti come: bibite gassate, gomme da masticare, cereali per la prima colazione, salse da condimento, gelati, surgelati, sciroppi e yogurt.