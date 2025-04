Tu sei il mattino di Lucio Corsi, il significato: “Sei il mio cuscino dalla giusta parte”

Tu sei il mattino di Lucio Corsi è inserita nella colonna sonora della serie tv Vita da Carlo di Verdone: scopriamo il significato.

Anche se Tu sei il mattino è uscita prima di Volevo essere un duro, i fan di Lucio Corsi l’hanno scoperta solo negli ultimi tempi. Una canzone che parla del naturale scorrere del tempo e del rinnovamento, ma anche un brano d’amore. Scopriamo il testo e il significato.

Tu sei il mattino di Lucio Corsi: il significato della canzone

Uscita il 12 novembre 2024, Tu sei il mattino di Lucio Corsi è contenuta all’interno dell’album Volevo essere un duro. Scritta insieme a Tommaso Ottomano, la canzone fa parte della colonna sonora della terza stagione della serie tv Vita da Carlo di Carlo Verdone. Con sonorità tipiche della musica degli anni Settanta, il brano racconta il cambiamento, il passare del tempo e la crescita personale.

“Ho imparato come stare al mondo dagli ulivi nella rete

Che s’inchinano soltanto sotto al peso della neve

Non me ne fregava niente di Pitagora ed Euclide

Gli occhi fuggivano via dalle finestre, nei prati di margherite“.

Lucio ripercorre la sua vita, dalla nascita a “mezzogiorno tra le braccia di mia madre” al primo amore, passando per le prime sigarette. L’artista ha raccontato che alcuni riferimenti sono autobiografici, mentre altri gli sono stati confidati da amici e conoscenti.

“Mantieni il segreto

E poi si tolse i vestiti e non sembrava la realtà

Però era tutto vero“.

Tu sei il mattino, fin dal titolo, porta con sé il cambiamento. Lucio Corsi utilizza proprio la metafora con l’inizio del giorno per parlare di rinnovamento e maturazione. Una canzone d’amore, ma anche un brano che ricalca il “panta rei” di Eraclito.

Ecco il video di Tu sei il mattino di Lucio Corsi:

Tu sei il mattino di Lucio Corsi: il testo della canzone

Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre

Con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare

Poi nell’arco di un secondo mi legavo già le scarpe…

