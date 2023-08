Com’è la casa di Bianca Berlinguer? La dimora della giornalista e conduttrice è classica ed elegante, con tocchi di arte moderna.

Conduttrice e giornalista molto apprezzata, Bianca Berlinguer vive in una casa bellissima, insieme al marito Luigi Manconi, sposato nel 2021 dopo 25 anni insieme. Vediamo com’è la sua dimora, apparsa anche in tv grazie ad un terribile scherzo de Le Iene.

Bianca Berlinguer: com’è la casa della conduttrice e giornalista?

Classe 1959, Biancar Berlinguer è nata il 9 dicembre a Roma. E’ nella Capitale che la giornalista e conduttrice vive ancora oggi. Non conosciamo il suo quartiere di residenza, ma qualche immagine della sua bellissima casa l’abbiamo vista grazie ai social e, soprattutto, allo scherzo de Le Iene di qualche anno fa. In questa occasione, gli inviati del programma di Davide Parenti le hanno fatto credere che sua figlia Giulia, avuta nel 1998 dall’unione con Luigi Manconi, avesse acquistato una patente di guida. La Berlinguer, da sempre ligia e corretta, è andata su tutte le furie, minacciando di andare dai Carabinieri per denunciare la pargola.

Grazie allo scherzo de Le Iene, i fan hanno potuto scoprire lo stile della sua dimora. La casa di Bianca è classica ed estremamente elegante. In tutto l’appartamento, che vanta anche uno spazio esterno, c’è il parquet. Il giardino, curato alla perfezione, veniva utilizzato anche dal suo cane Macchia, uno splendido esemplare di Pastore Tedesco morto nel 2022 dopo 16 anni insieme.

Ovviamente, Macchia aveva accesso anche al resto della casa, dove godeva di un comodo cuscino e di tutte le attenzioni dei suoi padroni. Dalle foto del cane che Bianca condivideva sui social si nota che la dimora è su un piano unico, ma per entrare in alcune stanze ci sono dei gradini in legno.

La casa di Bianca Berlinguer è elegante e raffinata

La casa di Bianca, neanche a dirlo, vanta diverse librerie e uno studio. E’ in questa stanza che la conduttrice e giornalista prepara le sue trasmissioni.

Un’altra stanza che spesso la Berlinguer condivide sui social è il salone. E’ ampio, senza troppi fronzoli. Le pareti sono bianche, c’è un grande tavolo di vetro con le gambe di ferro, un lampadario di cristallo e un quadro di arte moderna.

Grazie allo scherzo de Le Iene, inoltre, sappiamo che il salone vanta due comodi divani beige, un meraviglioso tappeto e una grande libreria bianca che copre un’intera parete. La camera da letto di Bianca, invece, ha una zona reception, con diversi quadri e un tavolo in legno con libri e vasi.