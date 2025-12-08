Degenze, divario Nord-Sud: quanto costa un giorni di ricovero

I nuovi dati Agenas mostrano un divario tra Nord e Sud: alcune strutture superano i 1000 euro a giornata. La classifica.

In Italia, il costo di una giornata di ricovero varia in modo impressionante da un territorio all’altro. È quanto comunica Agenas: alcune strutture del Mezzogiorno registrano cifre significativamente più alte rispetto agli ospedali del Nord. Secondo l’elaborazione dei dati diffusa dal portale specializzato, il divario tra il nord e il sud del Paese è particolarmente marcato: scopriamo la classifica.

Degenze, la classifica dei costi dei ricoveri da Nord a Sud

Nell’analisi che riguarda le strutture universitarie, il primato dei costi più elevati spetta proprio al Vanvitelli di Napoli, dove una giornata di degenza pesata raggiunge i 1.326 euro.

Fonti interne, interpellate sul dato, hanno spiegato che la cifra rispecchia la complessità dei casi trattati e il peso delle attività di alta specializzazione, ma non hanno nascosto come il confronto con il resto del Paese risulti comunque significativo.

Malattia Ospedale

Subito dopo compaiono altri grandi centri del Sud, dal Giaccone di Palermo al G. Martino di Messina e al Dulbecco di Catanzaro, dove i prezzi oscillano tra 881 e 727 euro al giorno.

In questo elenco rientrano anche strutture campane e toscane, come il Ruggi d’Aragona di Salerno e il Careggi di Firenze, mentre sul fronte dei costi più contenuti emergono Tor Vergata a Roma, il Brotzu di Cagliari e il San Luigi Gonzaga di Torino, tutti sotto la soglia dei 430 euro.

Ospedali pubblici, Cosenza in testa e Bergamo fanalino di coda

Uno scenario analogo si presenta quando si passa ad esaminare le aziende ospedaliere non universitarie.

Anche qui il primato del costo più elevato spetta a una struttura del Sud, l’ospedale di Cosenza, dove la giornata di degenza pesata arriva a 827,6 euro. A seguire compaiono il Papardo di Messina, il Civico di Palermo e il San Pio di Benevento.

All’estremo opposto si colloca, invece, Bergamo: il Papa Giovanni XXIII, con i suoi 374,6 euro al giorno, risulta la struttura meno onerosa del Paese. Valori relativamente bassi emergono anche ad Avellino, Reggio Calabria e Cuneo.

Agenas chiarisce che l’indicatore utilizzato misura il costo medio di una giornata di degenza per acuti, ponderato secondo la complessità dei casi trattati. Un valore elevato, spiegano gli analisti, è interpretato come segnale di maggiori costi operativi.