6-7 è la parola dell’anno, ma solo la gen Alpha sa cosa significa

6-7 o 67 è la parola dell’anno: la generazione Alpha la usa costantemente, ma per gli altri è un po’ difficile capire cosa significa.

Se vi è capitato di sentir pronunciare l’espressione “six-seven” e non siete riusciti a capire cosa significa, sappiate che è assolutamente normale. Questo slang, che nello scritto corrisponde a 6-7 o 67, è molto gettonato tra gli appartenenti alla generazione Alpha e, nella maggior parte dei casi, serve solo come intercalare.

Cosa significa 6-7 e perché si usa

Mentre per l’Oxford Dictionary la parola dell’anno è rage bait, per la piattaforma lessicografica Dictionary.com è 6-7 o 67, che si pronuncia sempre “six-seven“. Un’espressione molto gettonata dai membri della generazione Alpha e del tutto incomprensibile per tutti gli altri. Ma, cosa significa? Siamo pronti a scommettere che, dopo skibidi, nessuno rimarrà sorpreso nello scoprire che non ha alcun senso.

6-7 o 67 che dir si voglia non ha un significato vero e proprio, è semplicemente un intercalare. Un’esclamazione usata per esprimere uno stato d’animo generico, spesso in contesti di divertimento, oppure a mo’ di ribellione. Talvolta può accadere che venga utilizzata per affermare di essere d’accordo con un amico, in sostituzione dei classici e comprensibili “sono con te” o “ti capisco”.

Six-seven: chi l’ha inventato?

Neanche a dirlo, l’espressione 6-7/67 è arrivata in Italia direttamente dagli Stati Uniti. Talvolta, quando si pronuncia si fa anche un gesto con le mani, rivolgendo i palmi verso l’alto, come a voler mimare una bilancia o un giocoliere. Per quanto riguarda la paternità, è un po’ difficile stabilirla con certezza.

Qualcuno sostiene che sia nata grazie alla canzone “Doot Doot (6 7)” del rapper Skrilla. Qui il numero potrebbe riferirsi al 67th Street di Philadelphia o all’altezza (6 piedi e 7 pollici, ossia 2,01 metri) del giocatore NBA LaMelo Ball.

Altri, invece, credono che sia merito del cestista americano Taylen “TK” Kinney, che ha usato la frase per valutare cose su una scala arbitraria, come “un drink di Starbucks è un 6-7 su 10“, ed è stato ribattezzato Mr 6-7.