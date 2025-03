Cosa significa skibidi, nuova parola della Gen Alpha

Cosa significa la parola skibidi? Andiamo alla scoperta di un termine tanto di moda tra i giovani, ma del tutto incomprensibile per gli altri.

Ascoltare i discorsi della Generazione Alpha comprendendo tutte le parole è assai complicato, talvolta impossibile. Il loro linguaggio risulta ostico a quanti sono cresciuti con il vocabolario cartaceo in mano, non soltanto per il suono ma anche per il senso. Il termine skibidi è l’esempio perfetto: scopriamo cosa significa e quando si usa.

Origine : dalla serie tv Skibidi Toilet;

: dalla serie tv Skibidi Toilet; Quando si usa : in base al contesto, può dare significato a qualsiasi cosa;

: in base al contesto, può dare significato a qualsiasi cosa; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Cosa significa skibidi?

Sentendo pronunciare la parola skibidi, le vecchie generazioni potrebbero pensare alla serie tv Scooby-Doo ma prenderebbero una cantonata enorme. Il simpatico alano non c’entra nulla, ma siamo sempre nell’universo della serialità. In questo caso abbiamo come protagonista una testa che canta dentro un Wc. La serie, disponibile su YouTube dal 2023, si intitola Skibidi Toilet ed è stata creata da DaFuq!?Boom!.

La Generazione Alpha, che ovviamente è subito rimasta affascinata dalla serie animata, ha preso in prestito il termine skibidi e l’ha inserito nel proprio vocabolario. Ma cosa significa? In realtà, è una parola che, di per sé, non ha alcun senso. Il significato cambia in base al contesto in cui si utilizza.

Dobbiamo immaginarla come un’esclamazione multiuso che diventa positiva in situazioni allegre o divertenti e negativa quando è necessario. Qualcuno la definisce una sorta di parola “scarico”, ossia utile per esprimere ogni tipo di emozione.

Esempi d’uso

Considerando che skibidi non significa nulla, può essere utilizzata in ogni contesto, anche come rafforzativo di un concetto che si sta esprimendo. Di seguito, alcuni esempi d’uso:

“Guarda quella ragazza quant’è bella, skibidi!“.

“Sei proprio antipatico quando ti comporti così, skibidi“.

“Oggi a scuola mi sono proprio annoiato, skibidi“.

“Amici, insieme siamo una forza: skibidi“.