Frasi di Francesca Michielin, tratte dalle canzoni e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta di frasi di Francesca Michielin, tratte sia dalle canzoni più belle che dalle interviste.

Sono lontani i tempi in cui una giovanissima Francesca Michielin si presentava come concorrente di X Factor. Oggi, grazie alla sua voce è diventata una delle cantanti più apprezzate d’Italia, con canzoni che hanno dominato per settimane le classifiche musicali. Vi presentiamo una selezione delle sue frasi più belle, tratte sia dai brani che dalle interviste.

Frasi tratte dalle canzoni più belle di Francesca Michielin

Classe 1995, Francesca Michielin ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2011, quando ha vinto X Factor. Appassionata di musica fin da ragazzina, quando cantava nel coro della chiesa della sua Bassano del Grappa, dopo il trionfo nel talent show ha raggiunto diversi traguardi importanti, arrivando perfino a essere l’unica artista italiana a lavorare alla colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro.

Dal 2011 a oggi, tante le canzoni regalate ai fan: da Distratto a Magnifico e Chiamami per nome con Fedez, passando per L’amore esiste, Nessun grado di separazione e Tropicale. Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dai brani più belli di Francesca Michielin:

Forse è più facile partire quando sai che, un giorno o l’altro, potrai tonare. (DiVento)

Non mi intendo d’amore. Non lo so parlare. Non mi intendo di te. È per questo che non vieni con me. (Io non abito al mare)

Programmare un addio chiusi in macchina. Era tutta teoria ma non pratica. (Fango in paradiso)

Ti amerai senza far rumore, saluterai il sole quando muore. Non conta essere forti ma sentirsi vivi, si. (25 febbraio)

Avere un cuore in due non è facile. Ognuno vuole più della metà per sé. Che se mi faccio male poi lo senti tu. Qualcuno ne ha di più. (Un cuore in due)

Nessun grado di separazione. Nessun tipo di esitazione. Non c’è più nessuna divisione tra di noi. Siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Non c’è nessun grado di separazione. (Nessun grado di separazione)

Non mi sono mai sentita più inutile, non mi sono mai sentita più fragile e lontana da te. (Tutto quello che ho)

Camminando tra la gente che sa poco di me, la strada è consumata come il mio pensiero per te. (Il più bell’abbraccio)

Può nascere dovunque. Anche dove non ti aspetti. Dove non l’avresti detto. Dove non lo cercheresti. (L’amore esiste)

Dammi il tempo per dirti tutto. Non togliermi il tempo e il coraggio per darti tanto. Lasciami andare. Ma non lasciare la mia mano proprio adesso. (Tutto è magnifico)

Ringrazio l’asfalto per ogni salto che mi ha lasciato fare, ringrazio le gambe mie e le altre per ogni tutto nel mare. (Tapioca)

Ma non ho perso l’onesta, e non posso dirti che passerà, tenersi stretto quando in fondo sarebbe un inganno. (Distratto)

Il mio cuore si impiglia nei tuoi occhi e non so. A chi è che somiglia. Se salvarlo non so. (Battito di ciglia)

Siamo una sola direzione in questo universo che si muove. (Nessun grado di separazione)

E come le onde ritornerai, sei un dolore…è indelebile. Sale che scioglie, lascerai un sapore che è indelebile. (Indelebile)

Mi perdo viaggiando su un percorso a un senso, connessa ma dispersa nel mondo. (Lontano)

Mentre scambieremo l’alba con il tramonto. Perderemo insieme anche il conto del tempo. Anche se domani finisse già il mondo. Ma tanto alla fine a noi cosa ci importa? (Fulmini addosso)

Ti aspetto mentre sento scendere petali di lacrime e respiro un bacio soffice. (Almeno tu)

Può renderti migliore e cambiarti lentamente, ti dà tutto ciò che vuole e in cambio non ti chiede niente. (L’amore esiste)

Quante volte mi avrai fatto il cinema. Dentro a quel supermercato. Non so se l’avevi considerato. Che uno dei due sarebbe stato da schifo. (Fango in paradiso)

E chi ti amerà. Chi ti ascolterà. Chi ti capirà. Quando tu cadrai. (Se cadrai)

L’amore ha mille steli. L’amore ha solo un fiore. (L’amore esiste)

Abbi cura di quello che sei. Di ciò che senti e ciò che vuoi. E non dimenticarlo mai. (Un cuore in due)

Spengo la luna col pollice, la notte non ha colore e sa di polvere e miele. E sa di te e di me. (Un nuovo nome)

E poi ho sentito un’emozione accendersi veloce. E farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce. (Nessun grado di separazione)

L’amore non ha un senso. L’amore non ha un nome. L’amore bagna gli occhi. L’amore scalda il cuore. L’amore batte i denti. L’amore non ha ragione. (L’amore esiste)

Frasi tratte dalle interviste di Francesca Michielin

Non solo tramite le canzoni, Francesca Michielin si è fatta conoscere e apprezzare dal grande pubblico anche grazie alle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni. Di seguito, una selezione delle sue frasi più profonde: