Rage bait: cosa significa e perché è considerata “esca di rabbia”

Cosa significa Rage bait? L’Oxford English Dictionary l’ha eletta parola dell’anno perché descrive perfettamente il sistema mediatico di oggi.
Scelta come parola del 2025 dall’Oxford English Dictionary, rage bait è un’espressione che passerà alla storia, in quanto descrive alla perfezione l’ecosistema mediatico odierno. Scopriamo l’origine, cosa significa e in quali contesti si può utilizzare.
- Origine: dall’inglese;
- Quando si usa: per indicare un contenuto online creato appositamente per provocare rabbia o indignazione;
- Lingua: inglese;
- Diffusione: globale.
Cosa significa Rage bait e perché si dice così
Letteralmente, l’espressione inglese rage bait si traduce in italiano con esca di rabbia. Già da questa traduzione si può facilmente intuire cosa significa e quando si usa, ma procediamo con ordine. Questa locuzione, a detta dei linguisti britannici, è “una perfetta sintesi del caos del 2025“, in quanto descrive l’ecosistema mediatico odierno.
Secondo la definizione, rage bait è “un contenuto online creato appositamente per provocare rabbia o indignazione attraverso elementi provocatori o offensivi, in genere pubblicato per aumentare il traffico o l’interazione su una particolare pagina web o piattaforma di social media“.
E’ bene sottolineare, però, che l’espressione inglese non viene utilizzata solo per i contenuti social, visto che il fenomeno riguarda anche la vita offline. Basti pensare, ad esempio, ai dibattiti su politica, identità e disinformazione (programmi tv compresi). In altre parole, tutto ciò che risulta provocatorio o divisivo genera più liti o discussioni, che in termini pratici si traduce in maggiori interazioni.
Esempi d’uso
L’espressione rage bait viene utilizzata sempre in contesti in cui un contenuto viene creato appositamente per creare rabbia o indignazione. Ovviamente, deve essere condiviso per aumentare il traffico di una pagina social oppure le interazioni. Di seguito, alcuni esempi d’uso:
“Non puoi cadere in questo tranello, è chiaramente un post rage bait“.
“Il rage bait genera traffico e interazioni, ma in questa redazione preferiamo seguire altre strade“.
“Il rage bait è il fratello del click bait, cambia l’espressione ma lo scopo resta lo stesso“.