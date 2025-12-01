La moneta da 100 lire che sta facendo impazzire i collezionisti: oggi vale una fortuna

La moneta da 100 lire, un tempo comunissima, oggi torna protagonista grazie a valutazioni in continuo aumento.

La storia numismatica italiana continua a riservare sorprese, soprattutto quando si parla di monete che hanno accompagnato intere generazioni nelle piccole transazioni quotidiane. Tra queste, la 100 lire occupa un posto particolare nella memoria collettiva e, in tempi recenti, anche nel mercato del collezionismo. Quella che un tempo appariva come una semplice moneta dal valore modesto è diventata oggi un oggetto ricercato, capace in alcuni casi di raggiungere valutazioni molto elevate.

Una moneta nata per durare

Introdotta negli anni Cinquanta, la 100 lire fu per decenni una presenza costante nelle tasche dei cittadini. Con le sue varianti, le rivisitazioni iconografiche e le coniazioni sperimentali, rappresentava il volto mutevole di un Paese che stava crescendo, trasformandosi e modernizzandosi.

Monete da collezione

La sua scomparsa non fu un fatto improvviso, ma il naturale esito del passaggio all’euro, transizione che nel 2002 segnò la fine di un’epoca. Quando gli sportelli bancari ritirarono in massa le monete della lira, molte 100 lire finirono dimenticate in cassetti, salvadanai e scatole dei ricordi: nessuno avrebbe mai immaginato che tale moneta, in seguito, fosse oggetto di collezionismo.

Il ritorno d’interesse è arrivato proprio dal distacco emotivo creato dal nuovo sistema monetario. Ciò che non circolava più è diventato improvvisamente oggetto di studio, curiosità e collezionismo. Gli appassionati hanno iniziato a scandagliare mercati e soffitte alla ricerca delle versioni più rare e meglio conservate, mentre gli esperti hanno rivalutato alcune annate e particolari difetti di conio.

Quanto può valere oggi la vecchia moneta da 100 lire

I prezzi variano, dunque, in base allo stato di conservazione: una moneta che non ha perso incisioni e presenta un bordo integro può valere significativamente più di un esemplare vissuto e consumato.

Anche il contesto di vendita incide, perché a determinare il prezzo finale contribuisce l’interesse del momento, la presenza di collezionisti specializzati e la provenienza documentata dell’oggetto.

In alcuni casi specifici, le 100 lire considerate più rare hanno raggiunto cifre di tutto rispetto. Per chi pensa di possederne una, la strada migliore da intraprendere resta quella di una valutazione professionale, in modo da non far perdere valore alla moneta stessa.