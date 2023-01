Cherry Picking è una locuzione che viene impiegata per riferirsi a una fallacia logica, ma cosa vuole dire nello specifico? Scopriamolo.

L’espressione Cherry Picking deriva dalla lingua inglese e oggi viene spesso usata anche in Italia. Molte persone, comunque, non ne conoscono il significato e dunque non riescono a comprenderla. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di spiegare nel dettaglio cosa vuole dire anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Origini : espressione derivata dalla lingua inglese.

: espressione derivata dalla lingua inglese. Quando si usa : si usa quando c’è una fallacia logica che a volte viene chiamata fallacia dell’evidenza incompleta.

: si usa quando c’è una fallacia logica che a volte viene chiamata fallacia dell’evidenza incompleta. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di Cherry Picking

mano donna fila ciliegie

La locuzione Cherry Picking deriva dall’inglese ed è utilizzata in riferimento a una fallacia logica conosciuta anche come fallacia dell’evidenza incompleta. Questa è caratterizzata dall’attitudine da parte di una persona ad ignorare tutte le prove che potrebbero confutare la sua tesi. Questo individuo, dunque, tende a dare importanza esclusivamente alle tesi che paiono a suo favore ignorando le altre.

Questo genere di comportamento può essere sia volontario che inconscio come ad esempio nel caso del fenomeno psicologico del bias di conferma. Spesso è utilizzata da chi vuole convincere un pubblico ad accettare il proprio modo di vedere le cose. Si tratta di una tecnica molto usata dai movimenti negazionisti.

L’espressione si usa anche in economia dove descrive il processo di selezione degli investimenti e delle operazioni seguendo altri investitori e istituzioni considerati affidabili.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere cosa vuole dire l’espressione inglese:

“Tra le tante tematiche capaci di scatenare grandi Cherry Picking c’è di certo il cambiamento climatico”.

“Il Cherry Picking è un bias cognitivo che chiude la mente in modo davvero considerevole”.

“Il Coronavirus è stato negli ultimi anni uno dei maggiori argomenti capaci di scatenare Cherry Picking: i negazionisti hanno utilizzato questa tecnica”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG