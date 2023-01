App per prendere appunti: le migliori applicazioni per poter prendere nota sul proprio tablet e sullo smartphone.

Hai bisogno di un’app per prendere appunti? Sei fortunato: ormai ne esistono davvero moltissime in grado di mandare in soffitta la vecchia carta e l’amatissima penna. Se hai bisogno di prendere nota di qualcosa al volo, basta prendere il tuo smartphone o il tuo tablet e scrivere su una delle tantissime applicazioni, spesso già pre-installate all’interno dei nostri dispositivi, ma comunque disponibili su tutti gli store. Ecco quali sono le migliori e le più consigliate.

Prendere appunti su tablet e smartphone: quali scegliere

Se hai bisogno di app per prendere appunti Android o iOS, non puoi non partire da Google Keep, utilizzata da migliaia di persone in tutto il mondo per la sua semplicità. Si tratta di un’app essenziale ma molto funzionale, in cui è possibile anche condividere informazioni con i propri collaboratori e sincronizzare tutto con Drive.

ragazza sorriso telefono smartphone

Altre app molto famose, e non senza motivo, sono OneNote ed Evernote. La prima è un’app gratuita sviluppata da Microsoft per prendere appunti e disponibile sia per Android che per iOS, ma anche per Windows e macOS. Grazie a questa applicazione è possibile creare blocchi di appunti, allegando anche foto e note vocali, e sincronizzare ogni nota con tutti i dispositivi. Stessa cosa per la seconda, che permette di cominciare a scrivere un appunto, ad esempio, sul tablet, per poi continuare sul PC.

Le migliori app quaderno

Le tre che abbiamo appena presentato sono sicuramente le più famose, ma non certo le più affidabili in assoluto. Si possono ad esempio prendere appunti anche con SimpleNote, o con Dropbox, utile per poter avere sempre i propri documenti a portata di mano. Se non hai la penna sotto mano, l’app perfetta è Dragon Dictation, app per prendere appunti “vocali” e per sbobinare rapidamente tutte le note. Se invece hai una penna per scrivere sul tuo tablet o iPad, perché non puntare su Penultimate, app specializzata negli appunti e nei disegni a mano libera.

Infine non possiamo non citare Xodo PDF reader & editor, applicazione perfetta per la gestione dei PDF che permette di creare documenti anche di dimensioni molto grandi. E poi, ultima ma non ultima, Squid, che ha tra le sue funzioni anche quella che permette di sincronizzare le note su ogni dispositivo cambiando anche le dimensioni e il colore degli appunti, grazie anche a una vasta gamma di strumenti di editing.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG