Frasi One Direction: le migliori frasi delle canzoni della boy band che ha lanciato la carriera del grande Harry Styles.

Gli One Direction sono stati un fenomeno mondiale, probabilmente il gruppo più apprezzato in assoluto nella storia del talent X Factor. Non a caso, tutti i cinque artisti che hanno fatto parte di questo gruppo hanno intrapreso nel corso della loro storia un percorso musicale da solisti di altrettanto successo. Basti pensare a Harry Styles, oggi probabilmente la più grande popstar al mondo. Non sono però stati molto da meno Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e anche Zayn Malik, tutti cantanti che vantano un seguito straordinario. Anche per questo motivo le frasi degli One Direction e delle loro canzoni sono ancora tra le più citate dai fan nei vari blog, in diari virtuali e in molte occasioni di dibattito. Proviamo a rileggere insieme alcune delle più emozionanti in assoluto.

Frasi canzoni One Direction

Spesso scritte dai loro collaboratori, ma altrettanto spesso frutto della loro bravura e del loro talento, le canzoni dei One Direction furono in grado di scalare le classifiche di tutto il mondo e sono oggi considerate quasi dei classici, non solo dai loro fan, ma dagli appassionati più in generale.

One Direction

Che tu li abbia amati o che tu li abbia scoperti in un secondo momento, magari innamorandoti alle canzoni pubblicate durante i rispettivi percorsi da solisti, probabilmente avrai voglia di rituffarti nell’atmosfera romantica dei loro brani e di leggere le loro parole per dedicarle magari a una persona che ti fa battere il cuore. Per questo motivo, proviamo a proporti qui alcune delle frasi più famose tratte dalle loro canzoni:

– Baby, you light up my world like nobody else / Piccola, tu accendi il mio mondo come nessun altro (da What Makes You Beautiful)

– So get out of my head and fall into my arms instead, I don’t know what it is but I need that one thing and you’ve got that one thing / Quindi esci dalla mia testa e vieni invece tra le mie braccia, io non so cos’è, ma ho bisogno di quella cosa e tu hai quella cosa (da One Thing)

– Let’s go crazy, ‘til we see the sun, I know we only met, but let’s pretend its’ love / Impazziamo finché non vediamo il sole, so che ci siamo solo incontrati, ma facciamo finta che sia amore (da Live While We’re Young)

– Your hand fits in mine like it’s made just for me / La tua mano si adatta alla mia come fosse fatta apposta per me (da Little Things)

– Maybe it’s the way she walked, straight into my heart and stole it, through the doors and past the guards just like she already owned it / Forse è il modo in cui camminava dritto nel mio cuore e l’ha rubato, attraverso le porte e oltre le guardie, proprio come se lo possedesse già (da Best Song Ever)

Citazioni One Direction

Sono passati molti anni da quando i One Direction hanno deciso di separarsi, ma nessuno li ha mai dimenticati. Molti fan continuano a sperare in una loro reunion e di tanto in tanto spuntano indiscrezioni e notizie che sembrano portare in questa direzione. In attesa di poter scoprire se effettivamente si realizzerà o meno, ecco alcune citazioni che vale la pena rileggere:

– Written on these walls are the colors that I can’t change, leave my heart open, but it stays right here in its cage / Su queste mura ci sono colori che non posso cambiare, lascio aperto il mio cuore, ma sta qui nella sua gabbia (da Story of My Life)

– We’re only gettin’ older, baby, and I’ve been thinkin’ about it lately. Does it ever drive you crazy just how fast the night changes? / Stiamo solo invecchiando, piccola, e ci ho pensato ultimamente. Ti fa mai impazzire come cambia velocemente la notte? (da Night Changes)

– When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Girl, I hope you’re sure what you’re looking for, ‘cause I’m not good at making promises / Quando ti ho vista la prima volta dall’altra parte della stanza avrei potuto dire che eri curiosa. Spero tu sia sicura di quello che stai cercando, perché non sono bravo a fare promesse (da Perfect)

