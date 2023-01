I tipi di musica sono tanti: dal pop al rock, passando per la dance e il vaporwave. Scopriamo tutti gli stili e quello più in voga in Italia.

Quanti tipi di musica ci sono al mondo? Tralasciando lo stile popolare, tipico di ogni località del globo, ci sono determinati generi che accomunano gli abitanti di tutto il mondo, come il rap e il pop. Vediamo l’elenco completo delle melodie esistenti e scopriamo qual è quella maggiormente ascoltata in Italia.

Quali sono i tipi di musica?

I generi musicali sono davvero tanti e, a grandi linee, accomunano artisti provenienti da ogni parte del globo. Il rap, ad esempio, è nato a New York intorno agli anni Settanta, come stile tipico delle comunità afroamericane e latinoamericane. Pian piano, ha preso piede in tutto il mondo, esplodendo come fenomeno anche in Italia. Il territorio nostrano, invece, è la patria del genere neomelodico che, soprattutto negli ultimi anni, ha varcato i confini nazionali. Dalla musica classica all’hip hop, passando per il rock e l’heavy metal: gli stili musicali sono tanti. Di seguito, l’elenco completo:

rap

musica pop

rock

rock and roll

gospel

musica lirica

jazz

blues

rhythm and blues (R&B)

musica napoletana o neomelodica

genere musical

musica sacra

latino-americano

country

ska

reggae

musica dance o da discoteca (revival anni ’70/’80, underground, progressive, industrial, hard core, hip-hop e house)

trap

reggaeton

witch house

vaporwave (le canzoni più famose degli anni ’80/’90 vengono remixate, rallentate e ricomposte in modo innovativo).

In questa lista sono presenti anche nuovi generi musicali, come il trap e il vaporwave, venuti alla ribalta soprattutto negli ultimi anni. Inoltre, è bene sottolineare che Paese che vai, musica che trovi. Pertanto, ci sono stili tipici di alcune località, che possiamo raggruppare nella cosiddetta musica popolare.

Qual è il genere musicale più ascoltato in Italia?

Tra tutti i generi musicali, in Italia è il pop ad andare per la maggiore. Da Eros Ramazzotti a Laura Pausini, passando per Renato Zero, Claudio Baglioni, Elisa e Giorgia: questi sono solo alcuni dei cantanti nostrani più apprezzati. Il fatto che questo stile sia quello più in voga è da ricollegare anche al Festival di Sanremo, manifestazione canora più importante del Paese, dove il pop ha primeggiato per tanto tempo. Soltanto negli ultimi anni, il palco dell’Ariston ha visto in gara cantanti che appartengono anche ad altri generi, come i Maneskin.

Riproduzione riservata © 2023 - DG