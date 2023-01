L’elenco delle verdure dovrebbe essere ben chiaro a tutti, in modo da variare il più possibile la propria alimentazione.

Le verdure non devono mai mancare dalla tavola. Ad ogni pasto, pranzo o cena, una porzione è d’obbligo. Gli ortaggi, infatti, apportano numerosi benefici all’intero organismo. Vediamo l’elenco delle verdure, sia invernali che estive, che si trovano in commercio.

Elenco verdure: ecco i nomi di tutti i vegetali

Fondamentali nella dieta di adulti, bambini e anziani, i tipi di verdure sono davvero tanti. Alcune vengono utilizzate quotidianamente, mentre altre risultano meno gettonate. A prescindere dal nome, quasi tutti i vegetali contengono il 90-95% d’acqua e un’alta quantità di fibre, dettaglio che consente a quanti li consumano di raggiungere facilmente un senso di sazietà. E’ anche per questo che tutti dovremmo fare una lista di verdure e ortaggi prima di andare al supermercato. Come se non bastasse, sono prodotti davvero versatili, tanto che possono essere utilizzati per preparare un’infinità di piatti: dagli antipasti ai contorni. Di seguito, i nomi di vegetali che, più o meno spesso, portiamo a tavola:

Aglio

Aglio Orsino

Agretti o Barba di Frate

Asparagi

Basilico

Bietole o Biete

Borragine

Broccoli

Capperi

Carciofi

Carciofo di Laon

Carote

Carote Nere

Catalogna

Cavoletti di Bruxelles

Cavolfiore e Cavolfiori

Cavolo cappuccio e cavolo verza

Cavolo Nero

Cavolo Riccio

Cavolo Rosso

Cetriolo

Champignon – Funghi

Cicoria

Cime di rapa

Cipolla

Crauti

Crescione

Erba cipollina

Finferli

Fiori Commestibili

Fiori di zucca – fiori di zucchina

Fungo di Borgotaro

Indivia

Insalata Valeriana o Valerianella

Lattuga

Melanzane

Olive in Salamoia

Ortica

Pastinaca

Patata Americana

Peperoni

Pomodoro

Porri

Portulaca

Prezzemolo

Rapa

Rape Rosse

Ravanelli o Rapanelli

Rucola

Roveja – Piselli

Scalogno

Scarola

Sedano

Sedano Rapa

Semi Germogliati

Spinaci

Tartufo

Topinambur

Tuberi

Zafferano

Zucca

Zucchine

L’elenco dei vegetali appena esposto contiene sia verdure invernali che estive. Il consiglio, ovviamente, è sempre quello di acquistare preferibilmente ortaggi di stagione.

Quali sono le verdure più caloriche?

Dopo aver visto le verdure e l’elenco alfabetico, vediamo quali sono i vegetali più calorici. Di seguito, i prodotti con più calorie ogni 100 grammi:

aglio – 149 calorie;

carote disidratate – 340 calorie;

funghi secchi – 296 calorie;

pomodori secchi – 258 calorie.

Ovviamente, ricordate sempre che le calorie aumentano tantissimo in base al tipo di cottura e al condimento.

Riproduzione riservata © 2023 - DG