Piedibus è una parola sempre più comune, ma se ancora non ne conoscete il significato vi suggeriamo di scoprirlo con questo articolo.

La parola piedibus è un neologismo molto usato nell’ultimo periodo, ma tante persone ancora non ne conoscono il significato. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa parola scoprendo anche come utilizzarla correttamente.

Origini : composto da “piedi” e “bus”, potrebbe essere il caldo della parola francese “pédibus”. Alcuni ritengono che derivi dalla locuzione latina “pedibus calcantibus”, letteralmente “con i piedi che calcano il terreno”.

Quando si usa : è una forma di trasporto scolastico per gli alunni di elementari e medie che vengono accompagnati a piedi da adulti.

: è una forma di trasporto scolastico per gli alunni di elementari e medie che vengono accompagnati a piedi da adulti. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di piedibus

mamma accompagna bambini scuola zaini

Il termine piedibus è una forma di trasporto scolastico per alunni di elementari e medie inferiori. Questi sono accompagnati a scuola a piedi da adulti con le stesse modalità dello scuolabus. Questo significa che i bambini, invece di prendere lo scuolabus, alla fermata si aggregano a una comitiva guidata da addetti. Anche in questo caso, infatti, ci sono percorsi e fermate fino ad arrivare a scuola.

Questo concetto è stato inventato in Australia nel 1992 dall’ambientalista David Engwicht. In Italia è stato introdotto in Danimarca già nel 1990 allo scopo di promuovere l’attività fisica dei bambini. In Gran Bretagna arrivò invece nel 1998 e in Italia è stato introdotto nel 2001 per la prima volta.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico cosa significa questa parola:

“Invece dell’autobus, mio figlio utilizza il piedibus per andare a scuola”.

“Da quando hanno creato il piedibus nella mia città, la mattina Raffaele va a scuola molto più volentieri”.

“Sicuramente Chiara Ferragni non manderebbe mai a scuola i suoi figli con il piedibus!”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG