L’elenco delle soft skills è importante per comprendere quali sono le abilità che abbiamo e quelle che vanno necessariamente acquisite.

Anche se si parla di soft skills soprattutto in ambito lavorativo, queste competenze e abilità sono fondamentali in tutti gli altri aspetti/rapporti dell’esistenza. Vediamo l’elenco di tutte le capacità legate all’intellienza emotiva e il motivo per cui sono indispensabili.

Elenco di tutte le soft skills

Prima di fare un elenco delle soft skills, fondamentali non solo a livello lavorativo, è bene chiarire cosa si indica con questi due termini. Si tratta delle abilità personali, ovvero di tutte quelle competenze di un individuo legate all’intelligenza emotiva e alle attitudini naturali. Queste capacità non riguardano l’aspetto tecnico del proprio lavoro, ma quello inerente il rapporto con i colleghi, il problem solving e la gestione delle mansioni. Di seguito, l’elenco delle soft skills:

autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati facendo ricorso alle proprie risorse, senza il bisogno di una supervisione costante;

fiducia in se stessi: consapevolezza di sé (valore, capacità e idee), a prescindere dalle opinioni degli altri;

flessibilità/adattabilità: essere in grado di adattarsi a contesti lavorativi mutevoli, apertura alle novità e disponibilità a collaborare con persone diverse da sé;

resistenza allo stress: capacità di mantenere il controllo anche quando la pressione lavorativa raggiunge picchi alti, senza trasferire sugli altri le proprie tensioni;

capacità di pianificare ed organizzare: identificare obiettivi e priorità, pianificarne il processo e organizzare le risorse;

precisione/attenzione ai dettagli: essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa;

apprendere in maniera continuativa: riconoscere le proprie lacune e le aree di miglioramento, andando a colmare conoscenze e competenze mancanti;

conseguire obiettivi: impegno, capacità e determinazione per raggiungere gli obiettivi assegnati;

gestire le informazioni: acquisire, organizzare e riformulare in modo efficace dati e conoscenze provenienti da fonti diverse;

intraprendenza/spirito d’iniziativa: sviluppare idee e organizzarle in progetti, lottando per la buona riuscita;

capacità comunicativa: trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee e informazioni, riuscendo ad ascoltare a a confrontarsi con gli altri;

problem solving: individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi;

team work: disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri;

leadership: capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi ambiziosi, creando un clima di consenso e fiducia.

Soft skills: esempi chiari

Dopo aver visto l’elenco, vediamo alcuni esempi delle principali soft skills. Considerando che si tratta di competenze trasversali, queste abilità vanno necessariamente inserite nel curriculum vitae. Spesso, infatti, è la prima voce che viene controllata da coloro che si occupano di reclutare il personale per una data azienda.

Senza ombra di dubbio, saper comunicare in modo efficace è fondamentale per ogni figura professionale ed è una dote indispensabile in ogni campo. Allo stesso modo, è importante saper gestire il tempo, specialmente quando un proprio ritardo potrebbe rendere vano il lavoro dei colleghi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG