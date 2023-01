Frasi condoglianze: i messaggi e le frasi da scrivere in un biglietto o in un messaggio da rivolgere a una persona che ha avuto un lutto.

La morte fa parte della vita. Può spaventare, può mettere timore, può regalare grande dolore, ma va accettata. Se San Francesco la chiamava “sorella”, un motivo c’è: è inevitabile e per questo va accolta più come un dono che come un nemico. Avere a che fare con il lutto altrui è però, forse, anche più difficile che poter accettare una morte che ci riguarda da vicino. Ad esempio, tutti noi ci siamo trovati a dover scrivere messaggi da rivolgere a un amico o a un parente che ha perso qualcuno, e sappiamo quanto sia dura trovare le parole giuste. Fortunatamente, di frasi per le condoglianze ne esistono molte, e di vario genere. Proviamo a lasciarci ispirare insieme da alcune delle più belle.

Le migliori frasi per un lutto

Scrivere messaggi di condoglianze è molto difficile. Purtroppo trovare le migliori parole per non risultare banali o retorici, o al contempo per non rischiare di offendere una persona addolorata dalla perdita di un proprio caro, è un’operazione molto complicata. Serve il giusto tatto, serve empatia, serve anche la capacità di saper comprendere profondamente e realmente il dolore altrui.

Lutto

“Sentite condoglianze” è una formula valida sempre, ma non può bastare. A volte è necessario andare oltre per poter cercare di consolare, in qualche modo, una persona che soffre. E non serve utilizzare paroloni o grandi frasi ad effetto. Basta lasciarsi ispirare dal proprio cuore, dai propri sentimenti, e magari da qualcuna di queste frasi lasciate in eredità da tantissime penne di talento:

– I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. L’amore è più forte della morte. (Papa Francesco)

– La speranza ha il suo linguaggio nella preghiera, la quale varca ogni distanza, e mediante le onde della carità, che non muore, può arrivare nell’aldilà, a consolazione, a suffragio, a preludio di eterna beatitudine dei nostri morti. (Papa Paolo VI)

– Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. (Ugo Foscolo)

– Quando muore qualcuno, agli altri spetta di vivere anche per lui. (Alessandro Baricco)

– La morte è un mostro che caccia dal gran teatro uno spettatore attento, prima della fine di una rappresentazione che lo interessa infinitamente. (Giacomo Casanova)

– La natura ci destinò per medicina di tutti i mali la morte. (Giacomo Leopardi)

– Non ho paura della morte. Sono stato morto per miliardi e miliardi di anni prima di nascere, e ciò non mi ha causato il benché minimo disturbo. (Mark Twain)

– La morte, il più atroce di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. (Epicuro)

Frasi di cordoglio da rivolgere ai nostri cari

Esistono alcune frasi di cordoglio che possono diventare anche frasi per funerali, adatte non solo per un biglietto o un messaggio di condoglianze, ma anche per rendere più emozionante un discorso durante una cerimonia funebre. Non sottovalutiamo questi momenti e tutto ciò che significano. Certe frasi, certe parole giuste, possono diventare infatti per le persone che soffrono più importanti di abbracci e carezze.

Se non vogliamo rifugiarci in formule vecchie e poco efficaci, o lasciarci andare a frasi che potrebbero risultare poco opportune, proviamo a lasciarci ispirare da queste citazioni:

– Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo (Agostino d’Ippona)

– È sempre dura, quando muore una persona, in qualunque circostanza. Si apre un buco nel mondo. E noi dobbiamo celebrare questo lutto. Altrimenti il buco non si chiuderà più. (Haruki Murakami)

– Ogni creatura è come erba e tutta la sua gloria è come un fiore di campo. Appassisce l’erba e cade il fiore perché lo Spirito del Signore ha spirato sopra di esso. (Isaia)

– La vita dei morti sta nella memoria dei vivi. (Cicerone)

– Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore. (John Donne)

– Il giorno che temiamo come ultimo è soltanto il nostro compleanno per l’eternità. (Seneca)

– La morte con tutta probabilità è la più grande invenzione della vita. Spazza via il vecchio per far spazio al nuovo. (Steve Jobs)

– Il privilegio dei morti: non moriranno più. (Gabriele D’Annunzio)

