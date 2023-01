Frasi per sorelle: le più belle citazioni da dedicare a una sorella molto speciale, una delle persone più importanti della nostra vita.

Perché cercare frasi per sorelle? La risposta è semplice: perché nelle vite di tutti noi, ci sono poche persone importanti come può essere una sorella. Una compagna di giochi, spesso una seconda madre, sempre una persona con cui poter condividere ogni esperienza, la prima con cui costruire un legame inossidabile, che nella gran parte dei casi non può essere scalfito nemmeno per una discussione o un litigio, per quanto grave possa essere. Perché la sorella può essere migliore amica, nonna, zia o nipote, può essere una partner in crime, ma anche la più severa delle educatrici. E nonostante questo, resterà sempre una persona speciale nel nostro cuore. Se anche tu stai cercando una citazione per poterle regalare un momento di grande emozione, ecco alcune delle più belle in assoluto.

Le migliori frasi sulle sorelle

Le frasi da dedicare a una sorella sono tantissime, e di vario tipo. Alcune sono anonime, e si possono ricavare dal web, dai social, dai forum. Perché moltissime persone hanno la fortuna di avere una sorella, e tutte sono d’accordo sul fatto che al mondo ci sono poche persone così importanti per le proprie vite.

bambina ragazza divano sorriso smartphone cellulare

Che stia cercando frasi per sorelle divertenti o altre che siano semplicemente emozionati, in questo articolo proveremo a fartene conoscere alcune davvero irresistibili. Lasciati ispirare e vedrai che magari potrai riuscire a far nascere anche nel tuo cuore delle frasi davvero speciali da dedicare alla tua amata sorellina o sorellona.

Ecco un elenco di frasi che potrebbero fare al caso tuo:

– Una sorella è lo specchio in cui guardarti ogni giorno per capire chi sei veramente.

– Da piccole eri la mia compagna di giochi; in adolescenza sei stata la mia confidente; adesso sei la mia migliore amica.

– È mia sorella, la mia migliore amica, la mia anima gemella e la parte migliore di me.

– Sei sempre stata al mio fianco. Insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso.

– A te sorella mia, che sei sempre stata al mio fianco. A te che mi hai aiutata, sostenuta e supportata. A te che sei sempre stata il mio esempio e la mia guida. Non potrei avere sorella migliore di te.

– Sorelle per caso, amiche per scelta.

– Le cose più belle della vita non sono cose, sono sorelle.

– Mia sorella ha una sorella fantastica.

– Pensi che io sia pazza? Dovresti vedere mia sorella!

– Tutti dovrebbero avere una sorella come te. Perché dovrei sopportarti soltanto io?

Aforismi sorelle: i più belli da dedicare

“Non voglio frasi per mia sorella che siano banali. Ho bisogno di frasi per una sorella speciale“, avrai pensato leggendo tutte queste dediche. Perché tutti noi, ammettiamo, quando pensiamo alla nostra amata sorella, pensiamo a una persona unica al mondo, e che meriti di essere omaggiata nel modo migliore possibile.

Esistono però anche tantissime frasi, dei veri e propri aforismi, che raccontano un rapporto tra fratelli e sorelle, o tra sorelle e sorelle, che può essere molto lontano dal nostro, ma allo stesso tempo accostabile e accomunabile. Ecco alcuni esempi che potrebbero fare al caso tuo:

– Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo (Charlotte Brontë)

– Aiutarsi l’una con l’altra, è parte della religione della sorellanza. (Louisa May Alcott)

– Una sorella può essere la custode della nostra identità, la sola persona con le chiavi senza restrizioni del nostro sé fondamentale. (Marian Sandmaier)

– Quando sei una sorella maggiore, è un grande lavoro. Io non so come si sentono le sorelle minori rispetto al loro lavoro, ma quando sei una sorella maggiore, ci si aspetta che ti prenda cura di tutto. E questo ti fa sentire bene. A me lo fa. (Venus Williams)

– Avere una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. (Papa Francesco)

