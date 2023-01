Da Happify a Sanvello: le app per la salute mentale pensate per salvaguardare il nostro benessere psicologico quali sono?

Prendersi cura della propria salute mentale è fondamentale per poter vivere una vita felice, soprattutto con i ritmi frenetici che ci troviamo ormai ad affrontare tutti quanti. Tra lavoro, task e scadenze di ogni tipo, è molto semplice cadere vittime del cosiddetto burnout. Ad aiutarci ad evitare ansia e depressione ci possono venire incontro anche molte app per la salute mentale, create appositamente per avere un piccolo aiuto quotidiano.

Scopriamo quali sono le migliori che si possono trovare e scaricare sul proprio smartphone!

Le migliori 7 app per la salute mentale

Happify: Un’app basata su metodi scientifici che, attraverso giochi e attività all’avanguardia, permette all’utente di ridurre lo stress e l’ansia. La piattaforma fornisce i giusti strumenti per arrivare ad acquisire il controllo del proprio benessere emotivo.

Youper: Questa è un’app pensata per alleviare pensieri negativi, ansia e depressione. Attraverso diversi esercizi quotidiani, sessioni di meditazioni guidate e un “Diario delle emozioni”, l’utente potrà ritagliarsi un proprio spazio personale per cercare di trovare il proprio benessere mentale.

Headspace: una delle app più famose nel campo della meditazione. L’app non esiste in italiano ma per chi conosce l’inglese rappresenta un ottimo strumento per introdursi nel vastissimo mondo della meditazione mindful. Al suo interno troverete sessioni guidate alla meditazione, esercizi per dormire e svegliarsi meglio e consigli quotidiani per rilassarsi il più possibile. L’app è pensata anche per chi ha una routine frenetica e molto impegnata, grazie alla possibilità di praticare sessioni da soli 3 minuti.

Calm: Nel 2017 è stata nominata da Apple “App of the year”. Calm è pensata sia per persone già esperte della meditazione sia per principianti che si affacciano alla disciplina per la prima volta. Attraverso sessioni guidate in base al proprio livello di familiarità, l’utente potrà sviluppare tutte le conoscenze necessarie per combattere ansia, stress e depressione. Fornisce delle sessioni giornaliere che possono variare dai 3 ai 25 minuti, storie per dormire narrate da voci di personaggi famosi e musiche rilassanti.

Soultrainer: Questa app fornisce un supporto psicologico online in totale anonimato. Basterà scaricarla, registrarsi e si potrà avere accesso ad un’ampia rete di professionisti in grado di sostenerci psicologicamente attraverso la piattaforma. Dopo essere stati associati ad un professionista adatto alle proprie esigenze, si potrà iniziare il proprio percorso psicologico verso un miglioramento della propria salute mentale.

Breath2Relax: Un’app che si basa su specifici esercizi di respirazione che permettono di controllare e alleviare l’ansia e lo stress. Diversi studi hanno infatti documentato come la respirazione diaframmatica sia un ottimo strumento per stabilizzare il proprio umore e diminuire i livelli di rabbia e di stress.

Sanvello: l’app è totalmente personalizzabile e permette all’utente di scegliere gli esercizi e le sessioni di meditazione in base alla proprie necessità e permette di sviluppare una migliore consapevolezza di sè.

Dove trovare e come scarica le app

Tutte app sono disponibili sia per Android sia per iOS, tranne Soultrainer e Breath2Relax che sono disponibili unicamente per Android. Per scaricarle è sufficiente cercare il nome dell’app su App Store e Google Play.

