Perlescenza è un termine piuttosto diffuso, ma non tutti ne conoscono ancora il significato. Scopriamo l’origine e cosa vuole dire.

Perlescenza è una parola italiana utilizzata in diversi ambiti per descrivere un particolare effetto visivo. L’espressione è usata infatti riferendosi a tessuti e a superfici che hanno delle caratteristiche specifiche. Per il momento, il suo impiego non è ancora diffuso e infatti tante persone non ne conoscono il significato. Il rischio di confondere questa parola con termini quali opalescenza e iridescenza è molto grande e per questo vogliamo spiegarvi cosa vuole dire.

Origini : è il calco della parola inglese pearlescence. La parola è nata rifacendosi al modello di altre espressioni quali opalescenza e iridescenza.

: è il calco della parola inglese pearlescence. La parola è nata rifacendosi al modello di altre espressioni quali opalescenza e iridescenza. Quando si usa : per indicare un particolare effetto visivo che nasce quando una superficie colpita dalla luce crea l’illusione ottica o manda dei riflessi perlacei o madreperlacei molto brillanti.

: per indicare un particolare effetto visivo che nasce quando una superficie colpita dalla luce crea l’illusione ottica o manda dei riflessi perlacei o madreperlacei molto brillanti. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di perlescenza

carrozzeria auto colore blu

Quando si parla di perlescenza si intende un effetto visivo che nasce quando una superficie colpita dalla luce manda dei riflessi perlacei o madreperlacei. Questi riflessi possono anche essere una semplice illusione ottica e risultano sempre lucenti e brillanti. Nata come calco del termine inglese pearlescence, l’espressione riprende in italiano il modello di opalescenza e iridescenza.

Il sostantivo è stato attestato in italiano per la prima volta nel 1991, invece l’aggettivo che ne deriva – perlescente – è usato già dagli anni Cinquanta. La parola è impiegata in vari ambiti, in particolare la si usa nel campo delle plastiche e delle vernici per indicare la caratteristiche di alcuni pigmenti.

Pigmenti di questo tipo sono usati anche nel settore della cosmetica e delle resine, ma anche nell’industria tessile, del vetro e della carta. L’espressione è usata anche nel campo della grafica e della progettazione sul web, oltre che nell’industria alimentare e nel cake design.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio cosa vuole dire questa parola:

“La brochure usata per l’evento di sabato presenta un effetto di perlescenza nelle scritte, lo hai notato?”.

“La moda dell’ombretto perlescente sta prendendo sempre più piede: sono certa che diventerà a breve un vero must”.

“Theo Hernández ha un’auto che regala un effetto di perlescenza: ha proprio dei gusti particolari quel calciatore”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG