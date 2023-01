Come fare video su YouTube? Che decidiate di utilizzare il pc o lo smartphone, la procedura è davvero semplicissima.

Fare video su YouTube è un vero e proprio gioco da ragazzi, ma affinché il filmato riceva visualizzazioni soddisfacenti è necessario avere un’idea vincente. Il web, ormai, è saturo di contenuti più o meno interessanti, per cui riuscire a distinguersi dalla massa è fondamentale. Vediamo come fare a creare e condividere video sul sito più famoso di sempre.

Come fare video su YouTube: consigli step by step

Avete intenzione di fare video su YouTube? Ottimo, ma una precisazione è d’obbligo. Prima di creare un contenuto per il web è bene sapere con esattezza cosa si vuole comunicare. Soltanto avendo un minimo di padronanza dell’argomento che si tratta si otterrà un filmato valido, che merita di essere condiviso con gli altri. Fatta questa premessa, vediamo come creare video per YouTube. Innanzitutto, avete bisogno di uno smartphone, un computer, un tablet o una videocamera e di una buona connessione ad internet.

A questo punto, non dovete fare altro che registrare il filmato e caricarlo sul dispositivo che utilizzerete. Il metodo più comodo per caricare un video su YouTube è utilizzare il pc. Collegatevi al sito www.youtube.com, create il vostro account e procedete con l’accesso. Arrivati sulla schermata principale, cliccate sul pulsante Carica in alto a destra, poi su Seleziona i file da caricare e, infine, sul filmato. Subito dopo, dovete inserire il titolo, la descrizione e i tag da associare al video. Come ultima cosa, vi viene richiesto di cliccare sul tasto Pubblica e il gioco è fatto.

E’ bene sottolineare che il filmato verrà caricato di default Pubblico, quindi visibile a tutti. Pertanto, se volete cambiare l’accessibilità dovete modificare le impostazioni. In questa sezione potrete anche scegliere la categoria di appartenenza del video e consentire i commenti e l’incorporamento dello stesso su siti esterni.

Ecco un video che spiega come creare contenuti sul web:

Come fare video su YouTube dal cellulare?

Per caricare un video su YouTube dal telefono non dovete fare altro che seguire la stessa procedura spiegata sopra utilizzando l’apposita app dello smartphone, disponibile sia per Android che iOS. Come anticipato in apertura, per avere successo e guadagnare sul web è necessario avere un’idea vincente. YouTube, con il Programma Partner, paga i filmati che ottengono più visualizzazioni. Ovviamente, per accreditarsi è necessario avere almeno 1.000 iscritti al proprio canale e 4.000 ore di visualizzazione totale negli ultimi 12 mesi.

