App per unire foto: le migliori applicazioni per affiancare due o più fotografie e creare collage da utilizzare sui social (e non solo).

Nel mondo dei social, l’immagine è spesso fondamentale. Non a caso, da qualche anno a questa parte è cresciuta l’esigenza di conoscere le basi della fotografia, per poter creare scatti in grado di comunicare in maniera più completa le nostre sensazioni. Spesso, però, una foto non basta a dire tutto ciò che vogliamo dire, e dobbiamo ricorrere a dei collage per poter far comprendere appieno il nostro punto di vista. Ma come si possono affiancare due scatti? Ad esempio utilizzando una delle tante app per unire foto presenti nei nostri store. Scopriamo insieme alcune delle migliori.

App per unire due foto: quali utilizzare

Esistono diverse soluzioni per poter unire i nostri scatti fotografici, sia se utilizziamo smartphone Android, sia invece se abbiamo un iPhone. Partiamo ad esempio da Image Combiner, soluzione gratuita disponibile al momento solo su Android. Un’app che punta tutto sulla semplicità. In pochi tap sullo schermo permette di unire due o più foto in modalità panorama o ritratto (quindi sia in orizzontale che in verticale). Esiste anche una versione Pro, con alcune funzioni extra.

Se usi un iPhone o un’iPad, una delle migliori app per mettere due foto insieme potrebbe essere LongScreen. Si tratta di un software molto minimalista, e quindi molto semplice da utilizzare, che però non è gratuito e ha un costo di 3,40 euro. In particolare, è utile soprattutto per gli screenshot, le immagini dello schermo del dispositivo. Non può invece essere utilizzato per le foto scattate con la fotocamera.

Discorso differente per PicCollage, app disponibile sia per Android che per iOS e che permette di creare fantastici collage di foto. Una soluzione gratuita e utilizzata da tantissimi utenti grazie all’interfaccia ‘pulita’ che la rende adatta anche ai meno esperti. Con PicCollage non solo puoi affiancare due foto, ma puoi creare anche collage ben più complessi, in grado di stupire i tuoi follower.

Altre app per affiancare foto

Se le app che ti abbiamo suggerito fin qui, per un motivo o per un altro, non riescono a soddisfare le tue aspettative, puoi provare con molte altre. Per iOS è ad esempio disponibile Tailor, altra app che permette di unire gli screenshot di varie applicazioni. Sempre in ambito Apple, poi, suggeriamo anche Picsew, app molto semplice che permette di affiancare una o più foto in modo rapido e intuitivo.

E chiudiamo questa rassegna di applicazioni con Layout from Instagram, app gratuita disponibile sia per Android che per iOS che si adatta perfettamente ai bisogni di un utente social. Permette infatti di unire fino a nove foto contemporaneamente, dando anche la possibilità di applicare filtri molto in voga sul noto social network. Non sarà l’app per fotografie più completa in assoluto, ma vedrai che basterà a soddisfare le tue attese.

