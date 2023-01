La parola nowcasting è molto utilizzata in meteorologia, ma cosa vuole dire? Significato ed esempi d’uso per comprendere il termine inglese.

In meteorologia, la parola nowcasting si utilizza molto di frequente per intendere le previsioni metereologiche a brevissimo termine. Anche questa tecnica è parecchio diffusa e utilizzata, ancora oggi tante persone non conoscono il significato dell’espressione inglese. Vediamo allora qual è il significato anche attraverso alcuni esempi d’uso.

Origini : parola inglese, composta da now (in italiano “adesso”) e [fore]casting (in italiano “previsione”)

: parola inglese, composta da now (in italiano “adesso”) e [fore]casting (in italiano “previsione”) Quando si usa : in meteorologia, per intendere previsioni meteorologiche a brevissimo termine.

Il significato di nowcasting

Il termine nowcasting si impiega per intendere delle previsioni metereologiche a brevissimo termine a scadenza anche entro poche ore su un particolare territorio d’interesse. Nello specifico, secondo l’Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, le previsioni coprono un arco temporale di 0-12 ore. Questo tipo di previsioni è particolarmente utile per le fasi di decollo e di atterraggio degli aerei, ma è usata anche in altri ambiti.

La tecnica in questione offre buoni risultati mettendo a frutto delle conoscenze specifiche acquisite da meteofili e meteorologi. Per produrre delle previsioni efficaci, è fondamentale disporre osservazioni estremamente dettagliate nel volume d’atmosfera circostante. Il supporto principale è fornito poi dai sistemi di telerilevamento tramite dei radar e dei satelliti.

Grazie a questo tipo di previsioni, si possono monitorare la presenza e il moto delle gocce d’acqua all’interno delle nubi temporalesche.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici utili per comprendere specificatamente cosa significa il termine in questione:

“Il nowcasting che stai vedendo ora in onda dovrebbe essere assolutamente affidabile”.

“Le previsioni metereologiche a brevissimo termine, ossia i nowcasting, sono particolarmente affidabili”.

“Cristian Pacini ha proposto un nowcasting che poi si è rivelato vero: sta piovendo proprio come aveva detto lui”.

