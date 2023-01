Sogni un aereo che cade? Difficilmente un disegno onirico di questo tipo ha un significato del tutto positivo: ecco il significato.

Difficilmente i sogni lasciano del tutto indifferenti, anche perché se così fosse non se ne avrebbe memoria. Quando nel disegno onirico c’è un aereo che si schianta al suolo, poi, si può facilmente parlare di incubo. Vediamo come interpretare i sogni in cui c’è un aereo che cade e quali sono i dettagli da non sottovalutare.

Sogni un aereo che cade? Ecco il significato

Sognare un aereo che cade può avere significati diversi, anche in base al vissuto del sognatore. Se, ad esempio, temete i velivoli più di ogni altra cosa potete facilmente interpretarlo come un incubo. Come sempre, almeno quando si tratta di materia onirica, i dettagli non devono mai essere sottovalutati. Generalmente si tratta di un sogno poco piacevole, che lascia addosso uno strano senso di inquietudine, di allerta.

Sognare un aereo che cade vicino casa o in un posto sconosciuto indica che ci sono alcuni timori sepolti che hanno bisogno di venire a galla. E’ come se l’inconscio stesse cercando di fare da tramite tra voi e il vostro bambino interiore. Cosa vi fa paura in questo periodo della vostra esistenza? Provate a rispondere a questa domanda e mettetevi un po’ a nudo. Quando ad essere colpita è la propria abitazione fate attenzione perché qualcuno sta cercando di incrinare la quotidianità domestica. Se non c’è alcun timore all’orizzonte, il sogno diventa estremamente positivo. Suggerisce, infatti, che sta per arrivare una grande somma di denaro oppure una promozione lavorativa.

Sognare aerei che cadono dal cielo: occhio ai dettagli

Sognare arerei che cadono dal cielo e si schiantano a terra vuol dire che si sta esagerando con la fantasia, magari sopravvalutando un po’ le proprie capacità. Provate a tornare con i piedi per terra, in tutti i sensi. Invece, sognare aerei che cadono in mare indica che una situazione nella vita del sognatore sta per arrivare al capolinea. Questa cosa, però, provoca paura.

Un velivolo che si schianta e prende fuoco, invece, suggerisce che ci sono problemi da risolvere. Se esplode? E’ necessario rivedere alcuni aspetti del proprio carattere perché potrebbero potrebbero portare a conseguenze spiacevoli. Per quel che riguarda la smorfia napoletana, un disegno onirico di questo tipo è associato ai seguenti numeri: 15, 35 e 65. Se provate anche tanta paura, aggiungete il numero 90.

