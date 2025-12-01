Bonus bollette 2026, arrivano gli sconti su luce, gas e acqua: chi potrà risparmiare

Il nuovo bonus bollette 2026 riconferma gli sconti per luce, gas e acqua, ma con requisiti ISEE più rigidi: cosa c’è da sapere.

Il bonus bollette resta, anche per il 2026, una misura molto importante, ma rivolta a una platea più ristretta rispetto all’anno precedente e servirà a molte famiglie di affrontare meglio le spese legate alle utenze di luce, acqua e gas. I requisiti ISEE, però, cambieranno e saranno ancora più specifici: ecco tutte le novità.

Bonus bollette 2026, i nuovi requisiti: chi potrà beneficiarne per acqua, luce e gas

Per poter fruire del bonus bollette, l’ISEE dovrà essere particolarmente basso: nello specifico, dovrà essere inferiore a 9.530 euro per accedere al bonus sociale.

Solo le famiglie molto numerose, con almeno quattro figli a carico, potranno spingersi fino alla soglia di 20.000 euro annui.

bonus lettera

Una selezione più rigida, dunque, in modo da garantire un sostegno vero a chi si trova in difficoltà. Anche per il prossimo anno non sarà necessario inoltrare domande, in quanto gli sconti arrivano direttamente in bolletta grazie alla trasmissione dei dati ISEE da parte dell’INPS ai gestori delle utenze.

I cittadini, dunque, dovranno aggiornare la dichiarazione ISEE entro gennaio 2026 per non rischiare di perdere automaticamente l’agevolazione.

Energia elettrica, gas e acqua: cosa prevedono gli sconti del 2026

Nel pacchetto rientra il bonus sociale elettrico, calibrato sul numero dei componenti della famiglia e concepito per adattarsi ai reali consumi delle abitazioni. garantisce 167,90 euro l’anno alle famiglie composte da una o due persone, 219 euro ai nuclei formati da tre o quattro componenti e 240,90 euro a quelli più numerosi.

In alcuni casi può affiancarsi il bonus per disagio fisico, previsto per chi utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita e che non richiede un limite Isee: basta una certificazione ASL che attesti la condizione di necessità. L’importo parte da 167,90 euro per gli extra consumi fino a 600 kWh con potenza di 3 kW e può arrivare a 543,85 euro quando l’utilizzo supera i 1.200 kWh con potenza di almeno 4,5 kW.

L’importo varia in base alla potenza e all’energia extra consumata e può sommarsi al bonus elettrico ordinario, facendo ottenere, a chi ne beneficerà, uno sconto di oltre i 1.200 euro annui.

Accanto a questi interventi c’è anche il bonus gas, più articolato perché tiene conto non solo del reddito, ma anche della zona climatica in cui si vive e dell’uso che si fa del gas, distinguendo tra riscaldamento, cucina e acqua calda.

A completare il quadro si aggiunge il bonus idrico, che garantisce 50 litri gratuiti al giorno per persona, equivalenti a 18 metri cubi l’anno e a un risparmio di 28,44 euro a persona.