Kian un nome particolare e poco diffuso: ecco qual è il suo significato!

Kian è un nome originale e poco comune, che negli ultimi anni sta attirando l’attenzione di molti genitori in cerca di qualcosa di unico per i propri figli. Anche alcune coppie vip lo hanno scelto, come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che lo hanno dato al loro primogenito, nato a gennaio 2025. Scopriamo insieme le origini e le caratteristiche di questo affascinante nome!

Significato : Re, regno

: Re, regno Origine : iraniana

: iraniana Onomastico: 1 novembre

Significato e origini del nome Kian

Kian è un nome che porta con sé un’eredità culturale e semantica di grande valore. D’origine persiana, questo nome può tradursi come “regno“, “reale” o anche “Re“, ed evoca immagini di nobiltà e maestosità. Considerato il background italo-iraniano di Giulia Salemi, sembra plausibile che sia stata lei a proporre questo nome ricco di tradizione e significati profondi. Nell’antica Persia, infatti, durante l’era safavid veniva scelto per i neonati delle famiglie nobili.

Onomastico e diffusione del nome Kian

Essendo un nome di origine iraniana, Kian non ha un santo di riferimento nella religione cattolica e quindi il suo onomastico deve essere festeggiato il 1 novembre, in occasione di Ognissanti.

Per quanto riguarda la sua diffusione, in Italia Kian è un nome praticamente inutilizzato. Negli anni ’80 è diventato popolare in Paesi come Stati Uniti e Regno Unito. Nel 2020, grazie al fatto che può essere dato sia alle bambine che ai bambini, sono stati chiamati così 443 neonati negli Stati Uniti. Negli ultimi anni è diventato una scelta popolare anche in altre parti del mondo, come Australia e Medio Oriente.

La scelta di Giulia Salemi

A inizio dicembre 2024 Giulia Salemi aveva pubblicato sui suoi canali social una lista di nomi che stavano valutando per il loro bambino in arrivo. La lista era variegata e comprendeva sia nomi tradizionali che moderne alternative, tra cui Louis, Rafael, Dylan, Axel, Vittorio e Orlando.

“Nessuno mi convince al 100%” – aveva però chiarito lei. La scelta finale ha preso tutti di sorpresa. Infatti, al momento dell’annuncio, è stato rivelato che il nome scelto per il neonato era Kian, un nome che non figurava tra le opzioni condivise dalla Salemi sui social.