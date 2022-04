Maranza è un modo di essere, di approcciare la vita, di frequentare determinati luoghi e comportarsi con gli altri.

Maranza è una parola comune in circoscritte zone d’Italia. La si utilizza per descrivere una persona che aderisce a un preciso lifestyle. Identifica cioè un tipo di soggetto, il suo modo di approcciarsi alla vita e, più esattamente, l’immagine proiettata all’esterno. Dunque, senza girarci troppo interno, qual è l’esatto significato? Prima di scoprirlo, sappiate che non lo sentirete mai in un contesto formale. È un’espressione tipicamente adottata tra gli amici, soprattutto ragazzi, per prendersi bonariamente in giro. Premesso ciò, andiamo a toglierci qualsiasi dubbio nei paragrafi seguenti.

Origine: da un’espressione dialettale.

da un’espressione dialettale. Dove viene usato: per indicare una persona che aderisce a determinati outfit, locali, maniere di parlare, interessi.

per indicare una persona che aderisce a determinati outfit, locali, maniere di parlare, interessi. Lingua: italiano.

italiano. Diffusione: nel linguaggio colloquiale.

Il significato di maranza

Il termine, gergale, ironico e sarcastico, mira a definire un individuo con precisi gusti nel vestirsi, locali da frequentare, forme di espressione, interessi. Si tratta di una persona giovane, vistosa e volgare, prevalentemente di sesso maschile. Equivalente a coatto, truzzo, tamarro, zarro, viene perlopiù adottato nelle città della Lombardia.

Dj e discoteche

Passa le serate a far baldoria con il suo gruppo di amici, per poi scappare via nel momento in cui la situazione prende una cattiva piega. Talvolta, è associato alla microcriminalità, ai piccoli delinquenti.

Sulle origini circolano teorie piuttosto confuse. La tesi più accreditata vuole che si sia preso spunto da un soprannome dialettale legato ad “arancia”. In buona sostanza, avrebbe definito le persone sempliciotte, dotate di una bassa istruzione, che venivano mandate a fare lavori manuali, tipo raccogliere la frutta. Una sorta di contadinotto, in senso dispregiativo oppure scherzoso.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Ieri sera sono andato nella nuova discoteca che hanno aperto in centro. Pessima idea: era pieno di maranza!”.

“Zio che occhiaie da maranza hai oggi”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG