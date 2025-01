Il Feng Shui ci aiuta anche nelle pulizie domestiche: ecco come impostare le faccende per ritrovare energia e armonia.

Per tantissime persone, le pulizie sono una grande seccatura. Eppure, secondo il Feng Shui si potrebbe sfruttare questo momento per ritrovare energia e armonia, sia dentro di sé che fuori. Vediamo come organizzare le faccende in modo da vivere in un ambiente che non ostacoli il flusso di energia positiva.

Feng Shui: le pulizie attirano la fortuna e allontano lo stress

Il Feng Shui non ci insegna soltanto come vivere in armonia con se stessi, ma anche con l’ambiente esterno. Mettere in relazione lo Yin e lo Yang e i cinque elementi (acqua, terra, fuoco, metallo e legno) non significa soltanto lavorare sulla propria persona, ma anche su ciò che la circonda. La casa, quindi, viene al primo posto e le pulizie della stessa sono fondamentali.

Per il Feng Shui, infatti, mettere ordine nella propria abitazione è importantissimo perché l’ambiente domestico influenza il benessere psico fisico e condiziona i flussi energetici. Le faccende devono essere considerate come un vero e proprio rituale, che consente di ritrovare armonia ed energia e di liberarsi del vecchio.

Ricordiamo che per la pratica cinese il disordine non fa altro che ostacolare la buona sorte, quindi la casa deve essere sempre ordinata e pulita in modo da attirare nuove possibilità. Da dove iniziare? Semplice: da una stanza. Per liberarsi di stress e ansia, ogni ambiente deve essere liberato da oggetti che non sono più utili, non hanno alcun valore o non vi rendono felici.

Odiate le pulizie? Prendetele come un rituale

Mentre fate le pulizie dovete ricordarvi una regola importante: per il Feng Shui il disordine non è soltanto quello visibile. Pertanto, pulite anche i cassetti o le altre zone dove solitamente accumulate scontrini, buste e altre cose che non hanno alcuna utilità. Non dimenticate di fare una stanza per volta, altrimenti rischiate di lasciare il lavoro incompiuto. Ovviamente, spostate anche i mobili e dedicatevi agli angoli o alle parti che di solito tralasciate.

Dopo aver liberato casa dalle cose inutili, riorganizzate gli ambienti in modo semplice, senza perdere di vista il principio del movimento: percorsi e porte non devono mai essere ostacolati. Poi, una volta che le stanze sono pulite, provvedete ad aggiungere dettagli energetici: amuleti, piante o qualunque altra cosa vi dia buone vibrazioni.