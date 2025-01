Mal di te di Coez, il significato: “Con le parole quanti danni fai”

Qual è il significato di Mal di te di Coez? La canzone racconta di una storia d’amore, dove separazione e rimorso fanno da padroni.

Dopo ave trascorso quasi tre anni in silenzio, Coez torna a far emozionare i fan con una nuova canzone. Si intitola Mal di te e racconta di una relazione che vive di alti e bassi, condita da separazione e ritorni di fiamma. Vediamo qual è il significato e il testo del singolo.

Mal di te di Coez: il significato della canzone

Uscita venerdì 17 gennaio 2025, Mal di te segna il ritorno sulle scene musicali di Coez. Prodotto da Esseho e Valerio Smordoni e scritto dallo stesso artista, il brano ha un significato profondo, che il cantante descrive con un’espressione assai particolare: “Ha le lacrime dentro“. Il testo ruota attorno a due concetti, separazione e rimorso, non soltanto nei riguardi del partner ma anche di se stessi.

“E quando la notte viene giù, però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare

Se avessi imparato da uno sbaglio ogni volta sarei davvero ricco“.

Commettere errori è assolutamente normale, ma non sempre si riesce a imparare qualcosa dalle cadute. Coez ne è consapevole, tanto che fa una riflessione e si rende conto che sembra quasi che faccia “a botte” contro se stesso.

“Il mio umore fa a schiaffi con le luci di Natale

Io che faccio le radiografie ai sentimenti per non sbagliare

Tu invece hai il coraggio di chi si butta di testa in mare“.

Mal di te di Coez parla di una relazione che vive di alti e bassi, che lo vede spesso andare via ma puntualmente “tornare in dietro“. C’è la separazione, il rimorso e il ritorno sui propri passi: il classico cane che si morde la coda. Nel frattempo, ovviamente, il tempo scorre.

Ecco il video di Mal di te di Coez:

Mal di te di Coez: il testo della canzone

Non te ne saresti mai andata senza fare rumore

Oggi ti vesti di un nuovo colore

È un sabato morto se lo vedo passare dentro a un solo locale…

