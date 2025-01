Brunori Sas, il significato del suo nome è molto profondo: “Un omaggio”

Sapete qual è il significato del nome Brunori Sas? Il cantautore calabrese l’ha scelto per un motivo ben preciso.

Cantautore molto apprezzato per la sua estrema sensibilità, Brunori Sas è sulla cresta dell’onda da più di vent’anni. Con le sue canzoni profonde è riuscito a fare breccia nel cuore dei fan di diverse generazioni, impresa che non riesce a tutti gli artisti. Ma sapete qual è il significato del suo nome? Lo ha scelto per un motivo preciso.

Qual è il significato del nome Brunori Sas?

Classe 1977, Brunori Sas, all’anagrafe Dario Brunori, ha debuttato nel mondo della musica nel 2003. I primi anni non sono stati semplicissimi, specialmente per i giudizi della critica, ma nel 2009 ha iniziato a ricevere i primi apprezzamenti e la sua carriera ha spiccato il volo. In molti credono che il suo nome d’arte sia un omaggio al suo cognome, ma la realtà non è proprio questa. Il significato, infatti, è molto più profondo.

Ha scelto di lanciarsi nell’universo della musica con il nome Brunori Sas per omaggiare l’azienda di famiglia che si chiamava proprio così. E’ stato proprio grazie al lavoro dei genitori che è riuscito a finanziare i suoi primi progetti ed è stato l’edificio dove sorgeva la società ad avergli dato l’ispirazione per creare alcune canzoni.

Brunori Sas: l’azienda che gli ha permesso di fare musica

L’azienda Brunori Sas, che l’artista calabrese ha scelto come nome d’arte, lavorava in campo edile. Dopo la morte di suo padre, avvenuta quando il cantautore aveva soltanto 30 anni, ha dovuto prendere le redini dell’impresa, facendola coincidere con la professione musicale.

“Dall’attività di mio padre dipendeva la sussistenza economica di mia madre e i miei fratelli, entrambi ingegneri, erano lontani e non potevano occuparsene. Ma soprattutto ero chiamato a sostituire una figura forte che nessuno accettava non ci fosse più. I muratori mi chiamavano Bruno, come lui. Era una specie di transfert“, ha raccontato a Vanity Fair.