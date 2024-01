Ecco quali sono le canzoni di Schindler’s List: la colonna sonora completa del film capolavoro diretto da Steven Spielberg.

Schindler’s List è uno dei film che meglio di tutti ha saputo raccontare il dramma della Shoah e la malvagità di ciò che è accaduto all’interno dei campi di concentramento nazisti. La pellicola, diretta da Steven Spielgberg, è uscita nel 1993 e ha vinto ben 7 Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film ma anche quello per la Miglior colonna sonora, andata a John Williams. E a proposito della colonna sonora, vediamo ora quali sono tutti brano che hanno contributo al successo di Schindler’s List.

Le canzoni di Schindler’s: la colonna sonora del film

Oltre che il Premio Oscar, la colonna sonora di Schindler’s List ha vinto anche diversi altri premi prestigiosi, come il BAFTA e il Grammy Awards. Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutti i brani che la compongono.

Filo spinto Auschwitz

Theme from Schindler’s List – 4:14

Jewish Town (Krakow Ghetto – Winter ’41) – 4:41

Immolation (With Our Lives, We Give Life) – 4:43

Remembrances – 4:20

Schindler’s Workforce – 9:08

OYF’N Pripetshok and Nacht Aktion – 2:56

I Could Have Done More – 5:52

Auschwitz-Birkenau – 3:40

Stolen Memories – 4:20

Making the List – 5:10

Give Me Your Names – 4:54

Yeroushalaim Chel Zahav (Jerusalem of Gold) – 2:17

Rememberances (con Itzhak Perlman) – 5:16

Theme from Schindler’s List (Reprise) – 2:59

Chi è il compositore della colonna sonora di Schindler’s List

Per il compositore della colonna sonora, John Williams, quello vinto con Schindler’s List, non è stato il primo Oscar per John Williams, ma il quinto della sua lunga carriera. Il precedenti quattro li aveva vinto componendo la colonna sonora di Il violinista sul tetto, Lo squalo, Guerre stellari ed E. T. L’extra-terrestre. In carriera ha poi vinto anche numerosi altri premi tra cui ben 25 Grammy Awards.