Ecco qual è la vera storia di Un sacchetto di biglie, il film tratto dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo.

Joseph Joffo era un bambino francese come un altro quando è scoppiata la seconda guerra mondiale. Originario di una famiglia ebrea, si è ritrovato insieme al fratello Maurice a vivere nella Francia occupata dai nazisti. Nel 1973, Joseph Joffo ha raccontato la sua storia, la sua fuga da Parigi, nel romanzo autobiografico Un sacchetto di biglie da cui nel 2017 è stato tratto l’omonimo film diretto da Christian Duguay. Vediamo ora qual è la storia vera dietro a Un sacchetto di biglie.

Un sacchetto di biglie: la storia vera del film

Dopo l’occupazione di Parigi da parte delle truppe naziste, Joseph Joffo e suo fratello Maurice sono stati allontanati dalla scuola in quanto ebrei e sempre più emarginati dagli amici e della società. Per cercare di salvare la sua famiglia, il padre ha dato a Joseph e Maurice 20.000 franchi e le istruzioni per raggiungere Nizza.

Stella ebrei, campo di concentramento

La città nel sud della Francia, infatti, non era occupata dai soldati tedeschi ma sa quelli italiani e la situazione era più tranquilla per gli ebrei. I due ragazzini hanno così intrapreso un lungo viaggio da nord a sud della Francia attraverso mezzi di fortuna, treni, pullman e camminando per molti chilometri alla ricerca della salvezza. Un viaggio che fortunatamente Joseph ha potuto poi raccontare.

Un sacchetto di biglie: il cast del film

A vestire i panni di Joseph Joffo è Dorian Le Clech mentre il fratello del protagonista, Maurice, è impersonato da Batyste Fleurial. Nel cast di Un sacchetto di biglie troviamo poi anche Elsa Zylberstein, Holger Daemgen, Christian Clavier, Bernard Campan, Cesar Domboy (nel film veste i panni del padre dei due bambini, Henry Joffo) e Kev Adams.

Riproduzione riservata © 2023 - DG