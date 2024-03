Burger King lancia anche in Italia le sue sneaker, le prime scarpe ispirate a uno dei panini più iconici del noto fast food.

Per chi ama Burger King ed è anche un appassionato di moda, è in arrivo anche in Italia una novità per certi versi straordinaria. La nota catena di fast food americane ha presentato le sue prime sneaker, scarpe da ginnastica ispirate a uno dei panini più iconici dell’intera catena.

Si tratta di un paio di scarpe esclusivo, in edizione limitata, dedicate al Whopper, il panino diventato un vero simbolo per l’azienda nata in Florida. Un pezzo da collezione rivolto a chi non può fare a meno di portare con sé un brand che da anni ormai è entrato prepotentemente nell’immaginario collettivo anche del nostro paese.

Come acquistare le Burger King Sneakers

Essendo scarpe in edizione limitata, le sneaker di Burger King non potranno essere acquistate da chiunque le desideri liberamente. Al momento le desideratissime scarpe ispirate al panino più amato al mondo sono in fatti disponibili come premio per tutti i clienti che eseguiranno determinati step in un dato periodo di tempo.

Hamburger da fast food

In particolare, come si può leggere in un sito dedicato all’iniziativa, le scarpe per il momento potranno essere vinte solo da coloro che si registreranno a Be the King, il programma fedeltà della catena di fast food, tramite l’app di Burger King.

Effettuando quindi un ordine con spesa minima di almeno 10 euro dal 23 febbraio al 13 marzo i clienti potranno aggiudicarsi un paio tra i 50 disponibili in questa fase del concorso. Non sappiamo se in un secondo momento verranno messe nuovamente in palio o se potranno essere acquistate tramite un altro canale.

La presentazione delle scarpe di Burger King

Per poter presentare a tutti i propri fan le nuove sneaker realizzate per i veri brand lover, negli scorsi giorni è in zona Darsena, a Milano, è comparsa una maxi-installazione tridimenzionale con tanto di dj set esclusivo per l’occasione.

Inoltre sono stati coinvolti nella fase di promozione anche l’Edicola Radetzky e il ristorante Burger King di viale Tibaldi 11 a Milano, con vetrine in cui sono state esposte le scarpe, custodite quindi all’interno del punto vendita in vere e proprie teche, come fossero opere d’arte.

E in effetti per gli appassionati di fast food, e più in generale per chi ama il brand Burger King, poter indossare dei Whopper è qualcosa di straordinario. Le sneaker sono infatti realizzate come normali scarpe da ginnastica, ma con una silhouette moderna e colori che rimandano esattamente ai colori presenti nel celebre panino, dal rosso delle salse al marrone della carne. Il tutto impreziosito anche da un packaging firmato Burger King, da collezione esattamente come le scarpe. Insomma, una novità gustosa in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. A patto di essere Burger King addicted, naturalmente.

Di seguito il post di presentazione delle scarpe sui social: