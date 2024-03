Il celebre ritratto di Lady Diana eseguito da Andy Warhol è in vendita: il prezzo per un’opera unica è incredibile.

L’amore del mondo intero per Diana Spencer, o meglio per Lady Diana, è ancora vivissimo. La principessa che ha fatto sognare il pianeta è un personaggio iconico che vive ancora nel cuore di tantissimi appassionati. E non solo come un ricordo, ma anche come opera d’arte, soprattutto grazie a ritratti in grado di entrare nella storia come quello effettuato da Andy Warhol, l’assoluto re della Pop Art.

Di questo ritratto ne furono realizzati quattro, ma l’unica versione esistente è quella di colore blu. Una rappresentazione di Lady Diana estremamente suggestiva che oggi, a distanza di moltissimi anni dalla sua realizzazione, è finita all’asta a un prezzo straordinario.

All’asta il ritratto di Lady Diana firmato da Andy Warhol

A presentare questo pezzo dal valore eccezionale è stata Cheyenne Westphal, global chairwoman della casa d’aste Phillips. Si tratta di un ritratto eseguito da Warhol nel 1982, un anno dopo il matrimonio di Diana con il Principe Carlo. Un ritratto davvero unico, visto che si basa proprio sulla foto di fidanzamento ufficiale di Carlo e Diana, scattata da Lord Snowdon.

Principe Carlo Diana Spencer

A partire dallo scatto del fotografo di corte, il genio della pop art rielaborò con il suo stile l’immagine della principessa del Galles, attraverso contrasti decisi per cercare di mettere in risalto sia la bellezza singolare di Lady D., ma anche quei lati oscuri, quelle ombre che hanno contraddistinto la sua vita, la sua persona, la sua fama.

“La rappresentazione che Warhol fece di Diana è piena d’innocenza, speranza e calore umano“, spiega Westphal, aggiungendo: “In questa immagine così tenera, Diana è immortalata per sempre come la principessa ‘del popolo’, simbolo senza tempo di qualità come grazia e compassione“.

Quanto costa il ritratto di Lady Diana: prezzo straordinario

Il quadro in questione, intitolato semplicemente Portrait of Princess Diana, sarà venduto all’asta il 7 marzo 2024 nella sede londinese della casa d’arte Phillips. E sarà sicuramente il lotto più prezioso della serata, dedicata esclusivamente all’arte contemporanea e del XX secolo. Una serata che comprende la vendita di opere importanti di artisti come Anselm Kiefer, Atsushi Kaga o Damien Hirst.

Considerando il prestigio di Warhol e della stessa Lady Diana, sarà quasi sicuramente proprio il ritratto il pezzo di maggior valore dell’intera serata. Si stima che il suo prezzo possa oscillare tra gli 1,2 e gli 1,8 milioni di sterline. Ma è possibile che l’acquisto possa essere finalizzato anche per un prezzo superiore, visto e considerato che Warhol viene ancora oggi identificato come l’artista che maggiormente ha ridefinito il linguaggio visivo dello scorso secolo, grazie anche a ritratti di altre icone come Marilyn Monroe.

Di seguito una foto dell’iconico ritratto: