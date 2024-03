Il Fisco italiano dà il via ad una importante sperimentazione, che vede il vecchio 730 andare in pensione: il nuovo modulo sarà semplificato.

Grandi cambiamenti in materia di Fisco: il vecchio 730 va in pensione per fare spazio ad un nuovo modulo. Quest’ultimo sarà semplificato e verrà in un primo momento testato in via sperimentale. Se non ci saranno intoppi, verrà approvato in via definitiva.

Fisco, addio al vecchio 730: il nuovo modulo è semplificato

Il Fisco italiano ha preso una decisione importante in merito al vecchio 730. Il modello va in pensione per lasciare il posto ad un nuovo modulo semplificato, che dovrebbe rendere più facile e intuitiva la procedura. In sostanza, i dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, una volta controllati e validati, o eventualmente corretti dall’utente, saranno immessi “in maniera automatica“.

Così facendo, quando si compila il nuovo modulo 730 non sarà necessario conoscere caselle e istruzioni. Nell’aerea riservata, i dipendenti e i pensionati troveranno “un percorso di visualizzazione semplificato e guidato“, che inaugura un “nuovo meccanismo di interazione con il contribuente“.

Grazie a questo modello semplificato, la procedura diventerà meno complicata e più veloce. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha spiegato: “Il contribuente potrà verificare ed eventualmente integrare, le informazioni in dettaglio proposte dall’Agenzia nell’applicativo web dedicato alla dichiarazione precompilata, con un percorso guidato, che non richiede l’individuazione dei campi del modello dichiarativo, e con un linguaggio semplificato. (…) I dati così confermati o modificati saranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, di conoscere le ‘caselle’ da valorizzare o i codici da indicare nei singoli righi del modello dichiarativo“.

Quando entrerà in funzione il nuovo modello 730?

Per avere ulteriori dettagli sul nuovo modello 730 studiato dal Fisco bisogna attendere il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, ogni anno, dà il via alla campagna dichiarativa. In ogni modo, si stima che il modulo semplificato entrerà in funzione a partire dal mese di maggio 2024. Per il momento, sarà usufruibile solo dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, non dagli intermediari. E’ bene sottolineare che, trattandosi di un progetto sperimentale, per fino al prossimo 31 dicembre il vecchio 730 sarà comunque disponibile.