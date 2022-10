Chapeau è una parola francese utilizzata in italiano come esclamazione di apprezzamento: scopriamo tutto sul termine.

La parola chapeau in francese significa cappello, ma in Italia il suo impiego è ben differente. Nel nostro Paese, infatti, la parola si utilizza come esclamazione di apprezzamento e di ammirazione. Impariamo quindi tutto su questo modo di dire molto noto che chiunque avrà sentito dire almeno una volta nella vita.

Origini : dalla Francia.

: dalla Francia. Quando si usa : nel quotidiano, si tratta di un’esclamazione di apprezzamento e di ammirazione. Spesso è usata con tono di ironia al posto di “tanto di cappello”.

: nel quotidiano, si tratta di un’esclamazione di apprezzamento e di ammirazione. Spesso è usata con tono di ironia al posto di “tanto di cappello”. Lingua : francese.

: francese. Diffusione: Italia.

Il significato di chapeau

La parola francese chapeau si traduce letteralmente in italiano come cappello. Nella lingua d’origine, quindi, il termine è un sostantivo maschile. In Italia invece chapeau è un’espressione che si utilizza per intendere tanto di capello.

Questo modo di dire, quindi, è un’esclamazione di apprezzamento e di ammirazione. Tale particolare significato deriva dalle usanze e consuetudini delle società occidentali. In Occidente, levarsi il cappello è un gesto usato in segno di rispetto. Si comprende dunque che il significato italiano della parola è legato a questo modo di comportarsi. C’è quindi un legame forte tra il senso del gesto e il significato che il modo di dire ha in Italia.

Il termine in questione è usato nel nostro Paese davanti a prestazioni altrui di grande qualità. L’espressione è sempre più spesso utilizzata in maniera ironica e quindi in tanti la usano come esclamazione ricca di ironia. Alcune volte si usa anche con una vena polemica quando non si apprezza a pieno quello che è stato detto o fatto da altri.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici che permettono di comprendere al meglio qual è il significato dell’espressione.

“Chapeau: sei riuscito sia a studiare che ad uscire la sera senza problemi”.

“Hai davvero svolto il tuo compito in maniera egregia: chapeau”.

“Antonio Cassano ha portato alla ribalta il termine chapeau tra i giovani”.

