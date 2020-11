Burger King chiede di ordinare da McDonald’s: la nuova campagna lanciata in Gran Bretagna per salvare il settore dei fast food in questo momento di crisi.

Nella sua nuova campagna pubblicitaria in Gran Bretagna, Burger King chiede di ordinare da McDonald’s. Non è un errore, ma un messaggio serio con una filosofia di fondo molto importante: in un momento di crisi mondiale a causa della pandemia da Coronavirus, per tenere in piedi un settore serve mettere da parte la concorrenza. E così, almeno in questo momento, non importa da chi si ordina, l’importante è ordinare, per salvare i posti di lavoro di tutti coloro che lavorano in questo settore martoriato.

Burger King: la nuova campagna pro-McDonald’s

Su Twitter, in un lungo comunicato, Burger King Uk chiede ai propri follower di ordinare da McDonald’s: “Non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo. Ordinate da McDonald’s“. Non si tratta di un errore da parte dei social media manager, ma di una campagna pubblicitaria finalizzata a salvare un settore. Con questa provocazione, la nota catena di fast food chiede alle persone di sostenere i ristoranti ordinando cibo da asporto. Si tratta dell’unico modo per mantenere aperti i ristoranti in un momento in cui è possibile frequentarli in altro modo.

Panini Hamburgher

Burger King: la campagna per salvare i fast food

Al di là del titolo forte regalato nel post in questione, il comunicato si dilunga spiegando nel dettaglio quale sia il pensiero alla base di un messaggio così forte: “Non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon, o altri ristoranti indipendenti, troppo numerosi per essere menzionati qui. In breve, da qualunque delle nostre sorelle delle catene alimentari veloci o non così tanto veloci“.

Secondo Burger King in queto momento migliaia di lavoratori del settore della ristorazione rischiano il posto, e per questo è necessario fare uno sforzo e mostrare la massima unione. Per questo, sottolinea scherzosamente la nota catena di fast food: “Un Whopper è sempre la cosa migliore, ma ordinare un Big Mac non è così male“. Di seguito il tweet di Burger King Uk: