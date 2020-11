Il nuovo Dpcm al varo potrebbe dividere l’Italia in tre aree: ecco tutte le novità studiate dal governo per contenere la diffusione del contagio da Covid.

L’Italia è pronta a farsi in tre. Nel Dpcm su cui il governo sta lavorando sembrerebbe essere certa la suddivisione del paese in tre differenti aree per cercare di invididuare misure da applicare in maniera differente sul territorio nazionale, che non sta patendo in maniera uniforme l’emergenza sanitaria. Lo ha preannunciato il presidente Giuseppe Conte durante le comunicazioni alla Camera dei deputati, come riferito da Fanpage.it. Ecco tutte le possibili novità in arrivo con il prossimo decreto, atteso a breve.

Dpcm novembre: le novità

Il primo dei tre livelli presentati da Conte sarà quello nazionale. In tutto il paese serviranno misure importanti: il coprifuoco (probabilmente alle 21), la chiusura dei centri commerciali nei weekend, la didattica a distanza al 100%, la riduzione della capienza dei mezzi di trasporto, la chiusura dei musei, delle sale bingo e scommesse.

Giuseppe Conte

Il secondo livello sarà quello regionale, ed è molto più delicato, perché prevede un dialogo costante tra il governo e le istituzioni locali. La terza area è infine quella delle Regioni a rischio più elevato: qui dovrebbero essere create zone rosse e si dovrebbe arrivare allo stop pressoché totale alle attività e agli spostamenti non necessari.

Dpcm novembre: le Regioni a rischio

Come verranno individuate le varie aree? Attraverso diversi criteri ritenuti da Conte “scientifici, predefiniti e oggettivi“. Cardine sarà l’indice Rt, ma si terrà conto anche del principio di “proporzionalità e adeguatezza“.

Nel corso del suo intervento, il premier ha confermato che si va verso uno scenario di tipo 4, aggiungendo che ci sono 11 Regioni e provincie autonome a rischio elevato o molto elevato. Secondo il monitoraggio settimanale dell’ultima settimana di ottobre, le 11 Regioni in questione dovrebbero essere: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.