Gigi Proietti racconta la storia di Filippo Neri in Preferisco il Paradiso: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie Rai.

Tra i tanti ruolo interpretati da Gigi Proietti nel corso della sua carriera cinematografica c’è anche quello di San Filippo Neri. Un ruolo impersonato nella miniserie Rai Preferisco il Paradiso, andata in onda su Rai 1 per la prima volta nel 2010. La storia raccontata nella fiction non è del tutto fedele da un punto di vista storico, ma l’interpretazione dell’attore romana e la trama in sé hanno saputo comunque conquistare il pubblico. Vediamo ora tutto ciò che c’è da sapere su Preferisco il Paradiso.

Preferisco il Paradiso: la trama e le differenze con la realtà

La storia raccontata in Preferisco il Paradiso è ambientata nel 1570, quando il presbitero Filippo Neri arriva dalla Toscana a Roma con l’intento di partire come missionario per le Indie.

Il suo resta però solamente un intento, è così si ritrova a vagare per le vie di Roma: casualmente incontra un uomo aggredito da una banda di trovatelli, lo aiuta e diventa il precettore del figlio, Michele. Dopo essersi imbattuto nuovamente nella banda di trovatelli, decide di predersi cura di loro e li educa e istruisce insieme a Michele.

Come detto la fiction presenta delle differenze con la vera storia di Filippo Neri: il primo è che quest’ultimo non arrivò a Roma in età matura e quando era già prete. Al contrario, quando lasciò la sua Toscana aveva 19 anni e stava studiando per diventare prete. Non ci sono poi prove dei richiami papali nei suoi confronti.

Preferisco il Paradiso: il cast del film Rai

Come detto in precedenza, Gigi Proietti interpreta San Filippo Neri, nel cast di Preferisco il Paradiso troviamo però anche Francesco Salvi, Sebastiano Lo Monaco, Roberto Citran, Francesca Chilemi, Elisa Felice, Antonio Silvestre, Josafat Vanni, Paolo Paoloni, Segio Fiorentini e Niccolò Senni.