Il 28 ottobre 2020 sono stati trasmessi su Rai 2 gli ultimi episodi di Mare fuori: ora è stata annunciata la stagione 2 della serie TV.

La prima stagione di Mare fuori sarebbe dovuta andare in onda a marzo 2020, ma a causa del Coronavirus (che ha portato a dei cambiamenti dei palinsesti televisivi) la messa in onda su Rai 2 è slittato all’autunno. Mercoledì 28 ottobre sono stati trasmessi gli ultimi due episodi, ora i fan della serie TV si chiedono se la seconda stagione ci sarà o no: la risposta è sì. La stagione 2 di Mare Fuori è stata annunciata direttamente dai produttori.

Mare fuori 2: la stagione si fa

“Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, stiamo scrivendo la seconda serie” ha spiegato il produttore Roberto Sessa parlando al quotidiano La Repubblica della seconda stagione di Mare Fuori.

“Abbiamo scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti: Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale” ha poi concluso sempre Roberto Sessa commentando anche il fatto che la serie TV non sia solamente un successo italiano, ma che il prodotto ha interessato anche altri stati europei e non solo.

E tra i motivi che hanno portato al rinnovo di Mare fuori per la stagione 2 c’è proprio il successo avuto anche all’estero.

Mare fuori: il cast della serie TV

La protagonista principale di Mare fuori è Carolina Crescentini, che interpreta il ruolo di Paola Vinci, ovvero la direttrice del carcere minorile nel quale si svolge la storia.

Al suo fianco troviamo Carmine Recano, nei panni del comandante della polizia penitenziaria Massimo Valeri, poi anche Vincenzo Ferrera, Anna Ammirati, Antonio De Matteo, Agostino Chiummariello, Edoardo Guadagno, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorno, Matteo Paolillo, Ar Tem, Domenico Cuomo e Nicolò Galasso.

