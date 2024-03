Vi proponiamo una selezione di belle frasi sulla femminilità, utili per riflettere su un ‘concetto’ che dovrebbe unire e non dividere.

Chi o cosa stabilisce che un soggetto o un accessorio è più o meno femminile? Oggi, come non mai, questo argomento fa ancora discutere. E’ per questo che vi proponiamo una selezione di belle frasi sulla femminilità, utili per riflettere su un ‘concetto’ che dovrebbe unire invece che dividere.

Le più belle frasi sulla femminilità

Qualcuno crede che per essere femminili siano necessari un bel vestito, un paio di decolleté tacco 12 e un make-up fatto a regola d’arte. Niente di più sbagliato. Solo gli uomini, forse, e qualche donna ancora vittima della mentalità maschilista può avere un pensiero di questo tipo. Non a caso, Treccani definisce così la parola femminilità: “Il complesso delle caratteristiche (psicologia, gusti, atteggiamenti, aspetto fisico esterno, ecc., e anche grazia, delicatezza, tenerezza) che sono proprie della donna in quanto si differenzia dall’uomo, o che a lei tradizionalmente si attribuiscono“. Oggi, come non mai, è bene riflettere sul vero significato dell’essere donna. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle più belle frasi sulla femminilità:

La femminilità è la forza senza violenza, è il sostegno senza giudizio, è la cura senza affanno, è il sorriso senza motivo. (Michela Andreozzi)

Femminilità. Il bene più prezioso di una donna. Il campo magnetico nel quale l’uomo viene attratto. (Marlene Dietrich)

La femminilità piace agli uomini perché permette loro di apparire per contrasto più virili. (Susan Brownmiller)

La bellezza di una donna è la sua femminilità. Non è quello che mostra ma quello che riesce a far immaginare. (Vincenzo Cannova)

Una volta chiesi a un mio prof del liceo che fosse la femminilità. Mi disse: un misto di sensualità e autocontrollo. Mi ha insegnato molto. (Chiara Bottini)

La semplice femminilità è la cosa più importante di una donna, ed è una qualità che molte donne rischiano di perdere. In quest’era moderna le donne si stanno emancipando dalla loro femminilità. (Yul Brynner)

Quando la femminilità prende il sopravvento, gli uomini rimangono disorientati: la nostra imprevedibilità li neutralizza. Quasi come la nostra forza. (Antonella Ruggiero)

Per qualche istante fu donna, solamente donna, colma di una femminilità che la rendeva luminosa. (Liala)

La ragazza si ravviò i capelli con un gesto rapido, come un uccello che si liscia le penne. Diecimila anni di perfezionamento dietro quel gesto. (Raymond Chandler)

La femminilità autentica è una combinazione di classe, tenerezza e virtù. Quando una donna possiede questi tratti, un uomo vorrà essere un gentiluomo accanto a lei. (Jason Evert)

La prima cosa che cerca in una donna è il calore-femminilità. Non ha niente a che fare con un bel viso. (Kirk Douglas)

Gli uomini hanno “sempre” usato questa storia della femminilità per tenere le donne al loro posto. (Erica Jong)

Essere una stronza non significa perdere la femminilità. E non significa neppure tentare smaccatamente di portare i pantaloni. Significa solo non permettere a nessuno di calpestarti. (Sherry Argov)

Ci sono donne che regalano la pienezza della propria femminilità in un sorriso, un’occhiata in tralice o un valzer, e altre che la donano nelle loro lacrime. (Karen Blixen)

Sono sempre stata indipendente e non vedo come sia in conflitto con la femminilità. (Sylvia Porter)

La femminilità è come una poesia. Non si ferma a ciò che vedi ma a quello che ti lascia immaginare. (Alda Merini)

Penso che la bellezza, la femminilità e l’eleganza siano senza età, e non possano essere riprodotte artificialmente. (Marilyn Monroe)

L’essenza della femminilità è amare in modo assoluto il fatto di essere donna. (Madonna)

L’eterno femminile ci attira in alto. (Johann Wolfgang von Goethe)

Dio ha creato l’uomo più forte, ma non necessariamente più intelligente. Egli ha dato alle donne l’intuizione e la femminilità. E, usata correttamente, questa combinazione manda facilmente in pappetta il cervello di ogni uomo che abbia mai incontrato. (Farrah Fawcett)

Frasi sulla femminilità: citazioni e aforismi per riflettere

Si può essere femminili in ogni circostanza, basta volerlo. Ovviamente, non dovrebbero mai essere gli altri a giudicare cosa o chi lo è. Di seguito, vi proponiamo un’altra selezione di frasi sulla femminilità: