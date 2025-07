Lazza: la scaletta dei concerti del tour 2025

Scopriamo la scaletta dei concerti 2025 di Lazza: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

L’ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni per Lazza. Basti pensare che l’album Locura è stato il secondo disco più ascoltato al mondo. Ed è con enorme carica che l’artista si prepara a girare l’Italia in lungo e in largo con il tour estivo 2025: ecco date, location dei concerti e scaletta.

Lazza: le date del tour 2025

Tutto pronto per il Locura Summer tour 2025 di Lazza. Dopo le tappe invernali della tournée dedicata al nuovo album, Jacopo Lazzarini torna a girare l’Italia con una serie di concerti che promettono l’effetto wow. Ovviamente, la scaletta è stata curata fin nei minimi dettagli dallo stesso artista.

La data zero è fissata per il 5 luglio presso lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 15 agosto al Red Valley Festival di Olbia. Ecco tutte le date e le location del tour 2025 di Lazza:

5 luglio – Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro (UD);

9 luglio – Stadio San Siro, Milano;

12 luglio – Parco della Pace, Servigliano (FM);

13 luglio – Rock in Roma, Roma;

16 luglio – Arena del Mare, Genova;

19 luglio – Villa Bellini, Catania;

24 luglio – Piazza della Libertà, Salerno;

26 luglio – Rendano Arena, Cosenza;

8 agosto – Oversound Music Festival, Lecce;

10 agosto – Vibes Summer Festival, Cinquale (MS);

13 agosto – Parco degli Olivetani, Riccione;

15 agosto – Red Valley Festival, Olbia.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Lazza porterà in scena i suoi più grandi successi e alcune ultime uscite. Ecco quale sarà la scaletta: