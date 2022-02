Attesissimo è il super ospite di questa sera a Sanremo 2022, ovvero Checco Zalone che potrebbe presentare una nuova canzone sul palco. Ecco le indiscrezioni.

In queste ore Checco Zalone è arrivato a Sanremo 2022 per le prove, prima di calcare il palco dell’Ariston stasera. Non si sa ancora ufficialmente cosa succederà durante la seconda serata, ma arrivano già alcune indiscrezioni.

Secondo Dagospia, infatti, Checco Zalone potrebbe portare una nuova canzone e promette di essere molto scorretto, come già annunciato in precedenza. Giuseppe Candela, per Dagospia, infatti ha detto che Zalone potrebbe sorprendere tutti presentando un nuovo singolo insieme a un monologo: “Un monologo legato all’attualità e lancerà una nuova canzone. Gira voce che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia. Alla Zalone style.”

La notizia non è ancora ovviamente ufficiale, in conferenza stampa questa mattina non è stato detto nulla da Amadeus, quindi non sappiamo realmente Checco Zalone cosa si sarà inventato per questa sera.

Riuscirà Checco Zalone a sorprendere ancora una volta il pubblico con una esibizione esilarante? Staremo a vedere stasera se sul palco del Festival di Sanremo riuscirà a dare il meglio di sé.

