Ieri sera i Maneskin hanno spaccato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 e Damiano ringrazia tutti sui social con delle bellissime parole.

I Maneskin sono stati i super ospiti della prima serata di Sanremo 2022. Dopo il grande successo internazionale dello scorso anno, il gruppo romano è tornato sul palco dove tutto cominciò nel 2021.

Grandi emozioni per tutti loro, ma soprattutto per il loro front-man Damiano David, che si è addirittura commosso alla fine della loro esibizione, emozionando davvero tutti. Ora, a mente fredda, Damiano ha voluto ringraziare tutti per il grande affetto e soprattutto per il successo ricevuto così all’improvviso, e lo fa attraverso i social.

Grazie alle stories di Instagram dice: “Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me….Grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere.”

Nei ringraziamenti di Damiano un pensiero va alla sua Giorgia, sua fidanzata con la quale ha intrapreso una relazione ormai da diversi anni. Proprio ieri, la giovane ha dimostrato tutto il suo sostegno nei confronti di Damiano su Instagram, condividendo via stories uno scatto del compagno e augurando a tutti loro in bocca al lupo.

