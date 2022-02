Mercoledì 2 febbraio 2022 su Rai 3 va regolarmente in onda Chi l’ha visto?. Ecco le anticipazioni sulla puntata.

Il Festival di Sanremo non ferma Chi l’ha visto?. Nella settimana del Festival, un po’ tutti i canali hanno rivisto i propri palinsesti effettuando vari cambiamenti, sono tanti per esempio i programmi (soprattutto sulle reti Mediaset) che non andranno in onda in questi giorni. Ch invece andrà regolarmente in on da è proprio la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3 (o in streaming su RaiPlay): l’appuntamento è, come sempre, in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. Vediamo allora cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 2 febbraio.

Chi l’ha visto?: anticipazioni 2 febbraio 2022

Federica Sciarelli, nella puntata di Chi l’ha visto? Di mercoledì 2 febbraio, torna sul caso di Agata Scuto, la ragazza ventiduenne che, nel 2012, sparì ad Acireale. Proprio grazie al programma di Rai 3 il caso si è ora nuovamente aperto e sembrerebbe essere coinvolto anche l’ex compagno della madre della ragazza.

FEDERICA SCIARELLI

Nella puntata di mercoledì 2 febbraio si parla poi anche del caso di Liliana Resinovich, la donna trovato morta in un parco a Trieste. Non mancheranno poi gli appelli urgenti che Federica Sciarelli farà in diretta riguardanti varie persone scomparse.

I programmi TV che non andranno in onda durante il Festival di Sanremo 2022

Come detto in precedenza, sono tanti i programmi che sono stati rinviati sulle reti concorrenti di Rai 1 nella settimana del Festival di Sanremo 2022, su Canale 5, per esempio, non andranno in onda due dei programmi maggiormente seguiti: il Grande Fratello Vip e C’è posto per te. Quest’ultimo sarebbe stato in concorrenza con la finalissima del Festival. Al loro posto sono stati previsti tutta una lunga serie di film da vedere in prima serata.

