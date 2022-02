Continua la polemica sulla performance di Achille Lauro, interviene anche Pippo Baudo. Ecco cosa ha detto lo storico conduttore della kermesse di Sanremo.

Achille Lauro continua a far parlare di sé come sempre, grazie alle sue performance irriverenti e diverse dal solito. Ieri è stato il primo a cantare sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 e ha suscitato non poche polemiche.

Anche Pippo Baudo ha detto la sua sull’episodio della finta acqua santa sul palco, che ha definito violento. Ecco cosa ha detto all’Adnkronos: “Il gesto finale del battesimo di Achille Lauro? L’ho trovato francamente un po’ violento. Però oggi ci si abitua a tutto”

Dopo le polemiche che la Chiesa ha alzato contro il cantante, quindi anche il leggendario conduttore del Festival di Sanremo è rimasto perplesso dal gesto di Achille Lauro. Ma in generale Pippo è stato soddisfatto dalla prima serata di Sanremo 2022.

“Bene bene, il festival è partito fortissimo. Meglio di così non poteva partire. C’è la voglia del pubblico di vedere il festival, finalmente è arrivato il momento di rinasce”

